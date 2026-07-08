לפיד מזהיר: "איראן ורוסיה ינסו להשפיע על הבחירות בישראל"

ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד הזהיר היום (רביעי) במליאת הכנסת מפני ניסיונות התערבות זרים בבחירות הקרובות, וקרא להקמת גוף ייעודי שירכז את ההתמודדות עם איומי ההשפעה על ההליך הדמוקרטי.

בנאומו אמר לפיד כי "הבחירות הולכות ומתקרבות. איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות. הם רוצים לפצל אותנו, לחזק את הקיצונים, להחליש את המתונים, לזרוע כאוס ושנאה".

לדבריו, ההתמודדות עם האיום מחייבת שיתוף פעולה בין כלל המערכת הפוליטית. "אנחנו צריכים להתמודד עם זה יחד. כולנו. שני צידי הבית הזה. כל מי שמאמין עדיין שהישראלים הם לא אויבים אלא משפחה", אמר.

לפיד קרא לשב"כ, למטה לביטחון לאומי ולוועדת הבחירות המרכזית לפעול באופן מיידי להקמת גוף מתכלל שירכז את הטיפול בנושא. "השב"כ, המל"ל וועדת הבחירות המרכזית צריכים לדרוש עוד השבוע שיוקם גוף מתכלל אחד, עם סמכות ועם תקציב", אמר.

עוד הוסיף כי יש להרחיב את סמכויותיה של ועדת הבחירות המרכזית כדי שתוכל להגן על תקינות ההליך הדמוקרטי. "ועדת הבחירות המרכזית צריכה לקבל סמכויות מלאות להגן על ההליך, בפיקוח כל הסיעות, קואליציה ואופוזיציה כאחד", אמר.