 מירי רגב בשא-נור: "נחזק את ההתיישבות והתשתיות"

שרת התחבורה, מירי רגב, קיימה סיור עבודה בצפון השומרון וביישוב שא-נור, על רקע ההיערכות להקמת 18 יישובים חדשים באזור. במהלך הביקור השתתף גם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, והשניים דנו בקידום תשתיות התחבורה, חידוש התחבורה הציבורית ושיקום הכבישים בצפון השומרון.

במהלך הסיור הוצגו בפני השרה תוכניות הפיתוח לאזור, לצד תוכניות לחיזוק מערך התחבורה כחלק מההיערכות לקליטת תושבים נוספים ביישובים החדשים המתוכננים.

רגב אמרה כי "החזרה לשא-נור היא רגע מרגש ובעל משמעות לאומית. עם ישראל בונה, מקים ומצמיח". לדבריה, מאז שחזרה למשרד התחבורה מושקעים מיליארדי שקלים בתשתיות התחבורה ביהודה ושומרון, הכוללים סלילת כבישים, הקמת מחלפים, בניית כבישים עוקפים וחיבור היישובים לרשת התחבורה הארצית.

עוד הוסיפה השרה כי משרד התחבורה ימשיך להשקיע בפיתוח התשתיות באזור. "נמשיך להשקיע בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון ולחבר את ההתיישבות לכל חלקי הארץ באמצעות תחבורה מתקדמת, כבישים בטוחים ותשתיות שיאפשרו למשפחות להמשיך לבנות, להתפתח ולהפריח את האזור", אמרה.

בנוסף ציינה כי "כפי שאנו מחברים את ישראל מצפון ועד דרום, כך נמשיך לבצע ריבונות דה פקטו, לחבר את ההתיישבות ולהשקיע בכל מקום שבו מדינת ישראל בונה את עתידה".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הודה לשרה על ביקורה ועל תמיכתה בפיתוח האזור. לדבריו, "תשתית תחבורתית ראויה היא הדרך למיליון תושבים ולהצמחת צפון השומרון כאזור מרכזי וחזק במדינת ישראל". הוא הוסיף כי ההשקעה בכבישים, במחלפים ובמערך התחבורה היא תנאי מרכזי להמשך התפתחות ההתיישבות ולחיזוק הקשר של צפון השומרון לשאר חלקי הארץ.