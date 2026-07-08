העיתונאית הבכירה נגד סילמן: "בקרוב תהיי בלי משרה - אני מחפשת עוזרת בית"

במהלך דיון באולפן i24NEWS שנערך אמש (שלישי) ועסק בעתיד המפה הפוליטית וביציבות הממשלה, הרוחות סערו והעיתונאית הבכירה מיקי לוין לא היססה לתקוף את השרה עידית סילמן.

עורכת אתר TMI פנתה ישירות לשרה והטיחה בה בשידור חי: "באוקטובר הקרוב את תהיי בלי משרה – אני מחפשת עוזרת בית". האמירה הבוטה, שתפסה את הנוכחים בהפתעה, הפכה תוך דקות קצרות לוויראלית ברשתות החברתיות והציתה ויכוח ציבורי נוקב.

בעוד שחלק מהגולשים ראו בדברים ביקורת פוליטית לגיטימית ומושחזת על תפקוד הממשלה, רבים אחרים גינו את הסגנון, וטענו כי מדובר בהתבטאות מזלזלת ואישית שחוצה קווים אדומים. כך או כך, נראה שהרוחות באולפן i24news מספקות הצצה מדויקת לטמפרטורה הפוליטית הרותחת בחוץ.