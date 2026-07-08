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מתכון קל ומהיר

אי אפשר להפסיק לנשנש: תפוחי אדמה מעוכים עם פרמזן ושום

אם בא לכם להכין משהו פשוט, משביע וטעים במיוחד - המתכון הזה לתפוחי אדמה מעוכים עם פרמזן ושום יסגור לכם את הפינה בכמה צעדים בלבד

14:21
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תפוחי אדמה (צילום: AI)

מחפשים תוספת מושלמת או ארוחת ערב קלילה שכל המשפחה תאהב? תפוחי האדמה המעוכים האלה יוצאים זהובים, פריכים מבחוץ ורכים מבפנים, עם שילוב ממכר של שום, חמאה ופרמזן.

מצרכים

  • 1 ק"ג תפוחי אדמה קטנים
  • 3 כפות שמן זית
  • 30 גרם חמאה מומסת
  • 4 שיני שום כתושות
  • 50 גרם פרמזן מגורד
  • 1 כפית פפריקה מתוקה
  • 1 כפית אורגנו יבש
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • פטרוזיליה קצוצה להגשה

אופן ההכנה

  1. מבשלים את תפוחי האדמה במים עם מעט מלח כ-20 דקות, עד שהם רכים אך לא מתפרקים. מסננים ומצננים מעט.
  2. מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
  3. מסדרים את תפוחי האדמה בתבנית ומועכים כל אחד בעזרת תחתית של כוס עדינה.
  4. מערבבים שמן זית, חמאה, שום, פפריקה, אורגנו, מלח ופלפל, ומברישים בנדיבות את תפוחי האדמה.
  5. מפזרים מעל את הפרמזן ואופים 30-35 דקות, עד שהקצוות שחומים ופריכים.
  6. מפזרים פטרוזיליה קצוצה ומגישים מיד לצד מטבל שמנת חמוצה, איולי או יוגורט מתובל.

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