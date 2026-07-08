אי אפשר להפסיק לנשנש: תפוחי אדמה מעוכים עם פרמזן ושום

תפוחי אדמה ( צילום: AI )

מחפשים תוספת מושלמת או ארוחת ערב קלילה שכל המשפחה תאהב? תפוחי האדמה המעוכים האלה יוצאים זהובים, פריכים מבחוץ ורכים מבפנים, עם שילוב ממכר של שום, חמאה ופרמזן.