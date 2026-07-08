אימפריית התקשורת של אסף רפפורט: רכישה חדשה אחרי רשת 13

קרן מריט, בבעלותו של המיליארדר אסף רפפורט, מרחיבה את פעילותה בעולמות התוכן והדיגיטל ורוכשת את השליטה בקבוצת התקשורת הדיגיטלית הגדולה והמשפיעה בישראל, שנבנתה כולה ממקורות עצמיים וללא הון חיצוני. עמודי ישראל בידור ימשיכו להתנהל כחברה נפרדת בהובלת מייסדי הקבוצה, האחים דוד ושלמה סער.

קרן Merit Spread Foundation מודיעה היום (רביעי) על רכישת השליטה בחברת האם של "ישראל בידור" ועמודי תוכן נוספים, לפי שווי חברה של עשרות מיליוני שקלים.

את הקבוצה הקימו האחים דוד ושלמה סער ב-2019, והביאו אותה להיות רשת הסושיאל הגדולה בישראל ללא גיוס הון חיצוני. האחים ימשיכו לנהל ולהוביל את החברה גם לאחר הרכישה, תוך שמירה על ה-DNA הייחודי והצמחת המותגים השונים תחת הקבוצה, הכוללת כיום את הערוצים: ישראל בידור, ישראל מיוזיק, ישראל ספורט, ישראל ביזנס, ישראל אופיס, ישראל שורטס וישראל בישול, באינסטגרם ובטיקטוק. את העסקה ליוו עורכי הדין נועה נודלמן וערן שמעוני ממשרד שמעוני גרוס.

לעמוד הדגל, ״ישראל בידור״ באינסטגרם, יש 1.7 מיליון עוקבים, ממוצע של כחצי מיליון צפיות לסטורי, 1.5 מיליון צפיות לרילס (Reels), ו-90 אלף לייקים לפוסט. בטיקטוק מונה הערוץ 1.1 מיליון עוקבים, עם ממוצע של חצי מיליון צפיות לסרטון וסך כולל של 146 מיליון לייקים בפרופיל.

הקבוצה מחזיקה ביותר מ-4 מיליון עוקבים בכלל הפלטפורמות. נוכחות זו מייצרת נתון יוצא דופן של למעלה מ-1.5 מיליארד חשיפות חודשיות (Impressions) ויותר מ-2.1 מיליון משתמשים ייחודיים (Unique Users) מדי חודש וקצב מעורבות גבוה במיוחד.

מטעם Merit Spread Foundation נמסר: ״הרכישה של ישראל בידור מבטאת את האמון העמוק שלנו בפוטנציאל העצום של התקשורת הדיגיטלית וביכולת שלה לעצב ולגוון את השיח בישראל. דוד ושלמה סער הוכיחו יזמות יוצאת דופן והקימו פלטפורמה שמגיעה למיליוני ישראלים מדי יום. אנו גאים להפוך לשותפים לדרך, להעניק לקבוצה את הרוח הגבית והמשאבים הנדרשים להמשך הצמיחה, ובטוחים שיחד נוביל אותה לשיאים חדשים ולמחוזות תוכן נוספים״.

מייסדי ישראל בידור, דוד ושלמה סער מסרו: ״מעולם לא בנינו את ישראל בידור כדי למכור אותה. בנינו אותה כדי ליצור את חברת המדיה הדיגיטלית הטובה בישראל. השותפות עם מריט לא משנה את החזון שלנו – היא נותנת לנו את הכלים להגשים אותו בקנה מידה גדול יותר. אנו גאים בדרך שעשינו ומודים לצוות שלנו ולקהל שהאמין בנו לאורך כל הדרך ולחיי התחלות חדשות״.