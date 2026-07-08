פסטיגל 2026 ממשיך לחשוף את קאסט הכוכבים המרשים שלו, וכעת מצטרפת באופן רשמי השחקנית והדוגמנית עומר נודלמן למופע החנוכה הגדול. בפעם הראשונה בקריירה, עומר נודלמן, תעלה על במת הפסטיגל - צעד משמעותי נוסף עבור אחת הכוכבות הצעירות המצליחות בישראל.

נודלמן, שביססה בשנים האחרונות את מעמדה עם שורת תפקידים בטלוויזיה ובקולנוע לצד קריירת דוגמנות מצליחה, הפכה לאחת הפנים המוכרות והאהובות בתעשיית הבידור המקומית. כעת היא מסמנת ציון דרך נוסף עם הצטרפותה להפקת הענק של 2026. מ"המירוץ למיליון" לבמת הפסטיגל הדרך של נודלמן לפסטיגל החלה בשנת 2018, כשפרצה לתודעה הציבורית בתוכנית "המירוץ למיליון" לצד חברתה מיכל קריץ. מאז הצליחה לבנות קריירה מרשימה בעולם הדוגמנות, עם קמפיינים גדולים למותגים מובילים שהפכו אותה לאחת הדוגמניות המבוקשות בישראל. בעולם המשחק, נודלמן הצליחה להשאיר חותם עם תפקידים בולטים בסדרות "בת השוטר", "ספיידרז" ו"בעלת החלומות", שבהן בלטה במיוחד בקרב קהל הצעירים. בהמשך השתתפה גם ב"בלקספייס", "ריסט" ובסרט "בחורים טובים 2", מה שחיזק עוד יותר את מעמדה כשחקנית צעירה מבטיחה.

עומר נודלמן מדגמנת שמלות כלה צנועות ( (צילום: מייגן מימון) )

קאסט נוצץ מתגבש

נודלמן מצטרפת לשורת שמות מרשימה שכבר אושרו למופע. הזמרת עדן בן זקן תשמש כאומנית האורחת של הפסטיגל, כשעל פי פרסומים היא צפויה לקבל למעלה מ-2 מיליון שקלים - סכום שעשוי להפוך אותה לאומנית האורחת המרוויחה ביותר בתולדות המופע.

בנוסף, השחקן והזמר אמיר בנאי מצטרף למופע בהופעת בכורה, אחרי ההצלחה שלו בעונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים". גם הזמרת שירה זלוף, שכבשה את הקהל בעונה האחרונה של "הכוכב הבא", תעלה על במת הפסטיגל לראשונה.

חיים אישיים מתוקשרים

גם החיים האישיים של נודלמן נמצאים לא פעם בכותרות. בשנת 2025 היא התארסה לבן זוגה שון סימנוביץ', אחיה של הדוגמנית קורל סימנוביץ', והשניים מנהלים זוגיות מתוקשרת שמושכת לא מעט עניין ברשתות ובמדורי הבידור.

כעת, עם ההצטרפות לפסטיגל, נודלמן ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הכוכבות הצעירות המובילות בבידור הישראלי. המופע הגדול של חנוכה 2026 מבטיח להיות אחד המרשימים והמדוברים ביותר של השנים האחרונות, עם נבחרת כוכבים נוצצת שממשיכה להתרחב.