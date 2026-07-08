במסווה של סיוע הומניטרי: סוכל ניסיון הברחה חריג לעזה 

אננס שמתוכו מוחבא אלפי סגריות ( צילום: רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון )

ניסיון הברחה חריג לרצועת עזה סוכל היום (רביעי) במעבר לכיש, לאחר שאלפי סיגריות אותרו כשהן מוסלקות בתוך מאות אננסים שיועדו להיכנס לרצועה במסגרת מנגנון הסיוע ההומניטרי.

על פי הודעת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), ההברחה נחשפה במהלך בידוק ביטחוני שביצעו אנשי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון. לאחר איתור הממצאים הועבר הטיפול לנציגי מנהלת התיאום והקישור יהודה. מהבדיקה עלה כי המשאית נשאה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית, אשר קיבלה אישור לפעול במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע באמצעות הסקטור הפרטי. המשלוח היה מיועד להגיע למעבר כרם שלום כחלק מהעברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

יסיון הברחה לרצועת עזה של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך מאות אננסים - צילום: רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון יסיון הברחה לרצועת עזה של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך מאות אננסים | צילום: צילום: רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון 10 10 0:00 / 0:36

בעקבות גילוי ההברחה הוחרמו המשאית וכלל המטען שבה, והועברו להמשך טיפול בידי רשות המכס והגורמים המוסמכים.

בתגובה לאירוע הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה, עד להודעה חדשה.

במתפ"ש הדגישו כי בשיתוף רשות המעברים היבשתיים, רשות המכס ויתר גופי הביטחון, ימשיכו לפעול באפס סובלנות נגד כל ניסיון הברחה או ניצול לרעה של מנגנוני הכנסת הסיוע ההומניטרי.