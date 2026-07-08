נשיא סוריה אחמד א-שרע נחת באנקרה לקראת פגישה עם טראמפ

טראמפ ואחמד אשרי ( שאטרסטוק )

צעד מדיני חסר תקדים על הבמה הבינלאומית: נשיא סוריה אחמד א-שרע נחת בשעה האחרונה באנקרה, בירת טורקיה, בדרכו להשתתפות בכינוס הצד של פסגת נאט"ו. הדיווחים הדרמטיים מהשטח: פגישה אישית בין א-שרע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נמצאת על הפרק.

באנקרה נרשמו הבוקר רגעי מתח וסקרנות, כאשר מטוסו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נחת בשדה התעופה המרכזי. הביקור, שנחשב לחריג ומפתיע במיוחד, מגיע בעיצומה של פסגת נאט"ו המתקיימת בטורקיה, אליה הגיעו מנהיגים מרחבי העולם. על פי גורמים מדיניים, המטרה העיקרית של הביקור היא מפגש פסגה אישי בין הנשיא א-שרע לבין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. השניים צפויים לדון בסוגיות בוערות הנוגעות ליציבות המזרח התיכון, בביטחון האזורי ובדרכים להמשך התיאום מול האתגרים הביטחוניים המורכבים שעל הפרק.

בבית הלבן ( קרדיט צילום: President.az )

עצם נוכחותו של מנהיג סורי באירוע הקשור למדינות נאט"ו הוא צעד שלא נראה כמותו מזה שנים רבות. אנליסטים מעריכים כי מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי של הממשל האמריקאי, המבקש למנף את השינויים בשטח כדי ליצור מציאות ביטחונית חדשה ויציבה יותר עבור האזור כולו.