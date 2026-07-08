שינוי בלוח הזמנים: שר ההגנה האמריקאי ביטל את ביקורו בישראל

לשכת ראש הממשלה וגורמים מדיניים עודכנו כי שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת', החליט לבטל את ביקורו הרשמי הראשון בארץ שהיה אמור להתקיים היום.

ברקע: עסקת ה-F-35 לטורקיה והמתיחות מול איראן

הביקור שבוטל תוכנן במקור להתקיים על רקע שורת התפתחויות אזוריות רגישות, ובראשן הצורך של הבית הלבן להפיג את החששות בישראל סביב האפשרות שארצות הברית תאשר מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לטורקיה – נושא שעלה במהלך פסגת נאט"ו בטורקיה שבה השתתף הנשיא דונלד טראמפ.

בנוסף, הביקור נועד להתקיים בעיתוי טעון במיוחד מיד לאחר הדיווחים על התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, כאשר בדרג המדיני בירושלים ובמערכת הביטחון נערכו לקยים שיחות עומק עם הגסת' סביב המדיניות המשותפת מול טהראן. בשלב זה, טרם נמסרה סיבה רשמית מטעם הפנטגון לביטול הפתאומי של הגעת השר לישראל