יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ירדן ג'רבי

לרגל יום הולדתה ה-37 של ירדן ג'רבי, חזרנו ל-10 עובדות מעניינות על אחת הספורטאיות הגדולות בתולדות ישראל - מהדרך שהתחילה כבר בגיל 6, דרך מדליית הארד האולימפית והזהב באליפות העולם, ועד לקריירה החדשה בטלוויזיה, ההרצאות והמשפחה שהקימה.
1. התחילה להתאמן כבר בגיל 6
ירדן נולדה וגדלה בנתניה, אבל את הדרך שלה לצמרת העולמית התחילה כבר בגיל שש, כשהוריה הסיעו אותה במשך שנים לאימונים במכון וינגייט והשקיעו לא מעט כדי שתוכל להתחרות גם בזירה הבינלאומית.
2. הראשונה שעשתה היסטוריה
בשנת 2013 עשתה היסטוריה כשהפכה לישראלית הראשונה שזוכה במדליית זהב באליפות העולם בג'ודו. בדרך לתואר היא ניצחה את כל חמשת הקרבות באיפון והפכה לאחת הספורטאיות המוערכות בעולם.
3. "חניקת ג'רבי" שינתה את חוקי הענף
אחד התרגילים המזוהים ביותר איתה היה כל כך יעיל, עד שלאחר הזכייה באליפות העולם החליט איגוד הג'ודו העולמי לאסור אותו. התרגיל, שכונה "חניקת ג'רבי", הפך לחלק בלתי נשכח מהקריירה שלה.
4. עמדה בראש הדירוג העולמי
במאי 2013 הגיעה למקום הראשון בעולם במשקל עד 63 ק"ג ושמרה על הפסגה במשך תקופה ארוכה. באותה שנה אף נבחרה לג'ודוקא הטובה בעולם על ידי איגוד הג'ודו העולמי.
5. זכתה במדליה אולימפית שהפכה לרגע היסטורי
באולימפיאדת ריו 2016 זכתה במדליית הארד והפכה לספורטאית הישראלית השנייה בלבד שזוכה במדליה אולימפית. כשחזרה לישראל המתינו לה אלפי אנשים בנתב"ג כדי לחגוג איתה את ההישג.
6. פרשה בגיל 28 בלבד
למרות שהייתה עדיין בצמרת העולמית, בשנת 2017 הודיעה על פרישה מג'ודו. ג'רבי הסבירה אז שהאש הפנימית שהובילה אותה לאורך השנים פשוט כבתה, והעדיפה לפרוש כשהיא שלמה עם ההחלטה.
7. הפכה לכוכבת ריאלטי
אחרי הפרישה לא נעלמה מהמסך. היא השתתפה ב"הישרדות VIP", הנחתה את "נינג'ה ישראל", זכתה ב"מאסטר שף VIP", השתתפה ב"רוקדים עם כוכבים" ואף שיחקה בסרט הקולנוע "הטבעת".
8. תרמה למען ילדים חולי סרטן
אחרי ההישגים הגדולים בקריירה, החליטה למכור במכירות פומביות את תגיות השם שליוותה איתן את הזכיות הגדולות שלה. הכסף שגויס – כמעט 200 אלף שקלים – נתרם למחלקת הילדים בבית החולים איכילוב.
9. סיימה תואר ראשון ומרצה ברחבי העולם
לצד הקריירה הספורטיבית, ג'רבי השלימה תואר ראשון בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה. לאחר הפרישה היא החלה להעביר הרצאות וסמינרים בארץ ובעולם על מצוינות, התמודדות עם לחץ והצלחה.
10. השנה הפכה לאמא
בשנת 2025 נישאה לבת זוגה עדי אמבר, ובמאי 2026 נולדה בתן הראשונה, נואל. אחרי שנים של הישגים על המזרן, ג'רבי פתחה פרק חדש ומרגש גם בחייה האישיים.