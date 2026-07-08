יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ירדן ג'רבי

לרגל יום הולדתה ה-37 של ירדן ג'רבי, חזרנו ל-10 עובדות מעניינות על אחת הספורטאיות הגדולות בתולדות ישראל - מהדרך שהתחילה כבר בגיל 6, דרך מדליית הארד האולימפית והזהב באליפות העולם, ועד לקריירה החדשה בטלוויזיה, ההרצאות והמשפחה שהקימה.

1. התחילה להתאמן כבר בגיל 6

ירדן נולדה וגדלה בנתניה, אבל את הדרך שלה לצמרת העולמית התחילה כבר בגיל שש, כשהוריה הסיעו אותה במשך שנים לאימונים במכון וינגייט והשקיעו לא מעט כדי שתוכל להתחרות גם בזירה הבינלאומית.

2. הראשונה שעשתה היסטוריה

בשנת 2013 עשתה היסטוריה כשהפכה לישראלית הראשונה שזוכה במדליית זהב באליפות העולם בג'ודו. בדרך לתואר היא ניצחה את כל חמשת הקרבות באיפון והפכה לאחת הספורטאיות המוערכות בעולם.

3. "חניקת ג'רבי" שינתה את חוקי הענף

אחד התרגילים המזוהים ביותר איתה היה כל כך יעיל, עד שלאחר הזכייה באליפות העולם החליט איגוד הג'ודו העולמי לאסור אותו. התרגיל, שכונה "חניקת ג'רבי", הפך לחלק בלתי נשכח מהקריירה שלה.