האש לא דועכת: גל תקיפות נוסף נגד בסיסים צבאיים באיראן

התקיפה בבושהר ( ללא קרדיט )

הסלמה מדאיגה נרשמת בדרום איראן, כאשר רצף התקיפות נגד יעדי המשטר נמשך במלוא העוצמה גם בשעות הבוקר הללו. בשעה האחרונה דיווחו מקורות רשמיים בטהרן על מתקפה נוספת, הפעם נגד שני בסיסים צבאיים במחוז בושהר. לא מדובר באירוע בודד, אלא בהמשך ישיר של גל תקיפות שמטלטל את המדינה בימים האחרונים ומציב את מערכות ההגנה האיראניות בפני מציאות חדשה ומורכבת מאוד.

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התקיפות החוזרות ונשנות באזור בושהר, שנחשב לנקודה אסטרטגית רגישה, מעידות על כך שהמערכה נגד המשטר עלתה שלב. בעוד באיראן מנסים לשדר עסקים כרגיל ולשלוט בנרטיב, הדיווחים על פגיעות נוספות בלב בסיסים צבאיים מוכיחים כי היכולת האיראנית למנוע את החדירות הללו הולכת ונשחקת. השאלה שמעסיקה כעת את המזרח התיכון לאור ההתפתחויות מהבוקר היא לא האם תהיה תגובה, אלא מה יהיה היעד הבא בשרשרת האירועים שאינה נותנת לאיראנים מנוח.