אם יש לכם בצלים בבית - אתם חייבים להכין את הפשטידה הזאת

זהובה מבחוץ, רכה מבפנים ומלאה בבצל מקורמל וגבינות - פשטידת הבצל הזו היא אחת המנות הכי טעימות שאפשר להכין בכמה דקות של עבודה. היא מושלמת לארוחת ערב, לאירוח או כתוספת לשולחן השבת.
מצרכים
- 4 בצלים גדולים, פרוסים לרצועות דקות
- 2 כפות חמאה2 כפות שמן זית
- 3 ביצים
- 250 מ"ל שמנת לבישול
- 200 גרם גבינה צהובה מגוררת
- 100 גרם מוצרלה מגוררת
- 3 כפות קמח
- כפית אבקת אפייה
- חצי כפית מלח
- רבע כפית פלפל שחור
- מעט עלי טימין (לא חובה)
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית בינונית.
- מטגנים את הבצל עם החמאה ושמן הזית על להבה בינונית-נמוכה במשך כ-25 דקות, עד שהוא זהוב, רך ומתוק.
- מצננים מעט.
- בקערה טורפים את הביצים עם השמנת.
- מוסיפים את הגבינות, הקמח, אבקת האפייה והתבלינים ומערבבים היטב.
- מוסיפים את הבצל המקורמל ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.
- יוצקים לתבנית ואופים במשך 35-40 דקות, עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת.
- מצננים כ-10 דקות לפני ההגשה וחותכים למנות.