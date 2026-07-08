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פשוט וטעים

אם יש לכם בצלים בבית - אתם חייבים להכין את הפשטידה הזאת

 זהובה מבחוץ, רכה ואוורירית מבפנים, עם בצל מקורמל והמון גבינות - פשטידת הבצל הזו מתאימה לארוחת ערב, לאירוח או לשולחן השבת, והיא כל כך פשוטה להכנה שלא תאמינו

11:10
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פשטידת בצל (צילום: AI)

זהובה מבחוץ, רכה מבפנים ומלאה בבצל מקורמל וגבינות - פשטידת הבצל הזו היא אחת המנות הכי טעימות שאפשר להכין בכמה דקות של עבודה. היא מושלמת לארוחת ערב, לאירוח או כתוספת לשולחן השבת.

מצרכים

  • 4 בצלים גדולים, פרוסים לרצועות דקות
  • 2 כפות חמאה2 כפות שמן זית
  • 3 ביצים
  • 250 מ"ל שמנת לבישול
  • 200 גרם גבינה צהובה מגוררת
  • 100 גרם מוצרלה מגוררת
  • 3 כפות קמח
  • כפית אבקת אפייה
  • חצי כפית מלח
  • רבע כפית פלפל שחור
  • מעט עלי טימין (לא חובה)

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית בינונית.
  2. מטגנים את הבצל עם החמאה ושמן הזית על להבה בינונית-נמוכה במשך כ-25 דקות, עד שהוא זהוב, רך ומתוק.
  3. מצננים מעט.
  4. בקערה טורפים את הביצים עם השמנת.
  5. מוסיפים את הגבינות, הקמח, אבקת האפייה והתבלינים ומערבבים היטב.
  6. מוסיפים את הבצל המקורמל ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה.
  7. יוצקים לתבנית ואופים במשך 35-40 דקות, עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת.
  8. מצננים כ-10 דקות לפני ההגשה וחותכים למנות.

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