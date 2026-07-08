טראמפ מתפוצץ על איראן: "אנשים חולים, אני שונא אותם"

הצהרה תקיפה ובוטה במיוחד ששחרר הבוקר, (חמישי) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במילים קשות והפנה את האש ישירות כלפי איראן והנהגתה. טראמפ פתח בדיווח דרמטי על פעילות צבאית שהתקיימה במהלך הלילה, והדגיש את עוצמת התגובה האמריקנית: "תקפנו הלילה בתוקף את האנשים המאוד חולים באיראן. הכנו בהם קשות, פי 20 מבעבר".

"משהו חולה בראשם"

הנשיא המשיך ואמר: "משהו חולה בראשם. הם נבלות. אני שונא אותם, אף-אחד לא אוהב אותם".

לצד הביטויים האישיים הקשים והדיווח על המכה הצבאית, טראמפ חתם את התייחסותו במסר אסטרטגי חד-משמעי שנותר במרכז המדיניות האמריקנית: אסור בתכלית האיסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.

ברקע הדברים עומדת ההסלמה החריפה שנרשמה ביממה האחרונה בין ארצות הברית לאיראן. לאחר שוושינגטון האשימה את טהרן בתקיפת שלוש ספינות מסחר במצרי הורמוז, צבא ארצות הברית תקף עשרות יעדים צבאיים ברחבי איראן, בהם מערכות הגנה אווירית, מתקני מכ"ם, אתרי טילים וכלי שיט של משמרות המהפכה.

במקביל, ממשל טראמפ ביטל את ההיתר שאפשר לאיראן למכור נפט במסגרת מזכר ההבנות בין הצדדים. איראן דחתה את ההאשמות, האשימה את ארצות הברית בהפרת ההבנות והבטיחה להגיב על התקיפות