משה גפני וראש הממשלה נתניהו ( צילום: אוליבר פיטוסי )

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני העביר מסר ברור וחד-משמעי לראש הממשלה בנימין נתניהו: לא יקבל נוסח הצהרתי גרידא של חוק יסוד לימוד תורה. הדרישה מגיעה על רקע המשבר הפוליטי המתעמק והניסיונות לגבש הסכמות לקראת בחירות אפשריות.

לפי הנמסר, גפני הבהיר בפגישות עם ראש הממשלה כי המטרה המרכזית של החקיקה היא לאפשר הטבות כלכליות ממשיות לבני ישיבות, ולא רק הצהרה ערכית על מעמד לימוד התורה. הדרישה מעמידה את נתניהו בפני אתגר משמעתי: לקדם חקיקה שתעבור את מבחן בג"ץ מחד, ותענה על הדרישות החרדיות מאידך. הפער בין ההצהרה למעשה בעוד שועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שמבקש לקבוע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל, גפני מבהיר כי נוסח זה אינו מספיק. המשנה ליועמ"שית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי, אף העלתה בדיון בוועדה שאלות קשות לגבי מטרת החוק והשלכותיו. "אי אפשר להתקדם לקריאה ראשונה לפני שנענה על השאלה מה מטרת החוק", מסרה סומפולינסקי בדיון. "לפי מה שמציעי החוק אמרו בדיונים כאן החוק הגיע מתוך תפיסה שהמקום של החרדים בחברה הישראלית אינו מאוזן, ואז אנחנו במקום אחר ודורש דיון נוסף על נושאים כמו חובות וזכויות".

דרעי וגפני ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

האולטימטום המשותף של דרעי וגפני

הדרישה של גפני מגיעה במקביל לאולטימטום משותף שהציגו הוא ויו"ר ש"ס אריה דרעי לראש הממשלה. השניים דרשו לקדם באופן מיידי הן את חוק יסוד לימוד תורה והן את החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה, תוך הצבת לוחות זמנים ברורים.

"קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד־משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה", מסרו דרעי וגפני בהודעה משותפת. הם תבעו להניע את התהליך "באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע".

עם זאת, בהודעת הבהרה שפרסמו המפלגות החרדיות לאחר מכן, הן הכחישו דיווחים על "דיל" פוליטי עם נתניהו. "בניגוד לפרסומים, אין שום 'דיל' עם ראש הממשלה נתניהו", נמסר. "הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה".

"כרגע אין גוש"

על פי דיווחים, בפגישה שהתקיימה לפני כשבועיים בין נתניהו, דרעי וגפני, ביקש ראש הממשלה להבין האם קידום החוקים יבטיח את המשך תמיכת המפלגות החרדיות בגוש הימין גם לאחר בחירות. דרעי הבהיר כי ללא אישור החוקים מדובר ב"קו אדום", אך רמז כי אם יאושרו ניתן יהיה להמשיך בשיתוף הפעולה.

מנגד, גפני הציג עמדה מסויגת יותר ואמר כי בהתאם להנחיית הרב דב לנדו, "כרגע אין גוש", וגם אישור החוקים אינו מבטיח תמיכה אוטומטית בנתניהו לאחר הבחירות. עמדה זו משקפת את המורכבות הפוליטית שבה נמצאות המפלגות החרדיות, הנקרעות בין הצורך לשמור על האינטרסים של הציבור החרדי לבין השיקולים הפוליטיים הרחבים יותר.

המשבר הפוליטי הנוכחי מעמיד את נתניהו בפני דילמה מורכבת: מחד, עליו לענות על הדרישות החרדיות כדי לשמור על יציבות הקואליציה, ומאידך, עליו להתמודד עם התנגדות משפטית ופוליטית לחקיקה שעלולה להיתפס כמעניקה פריבילגיות לציבור החרדי. השאלה המרכזית היא האם יצליח למצוא נוסח שיעבור את מבחן בג"ץ ובו בזמן יענה על הדרישות של גפני ודרעי.