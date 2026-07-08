רביב כנר נפרד: "תודה על התקופה הכי יפה שהייתה לי בחיים"

אחרי תקופה אישית לא פשוטה, רביב כנר משחרר את "יותר מדי אהבות" - EP חדש הכולל חמישה שירים שנכתבו מתוך כאב, פרידה וחשבון נפש.

האזינו ל-EP החדש של רביב כנר - "יותר מידי אהבות"

כנר סיפר כי ארבעה משירי ה-EP עוסקים באהבה שכמעט נמשכה לכל החיים, בעוד שיר נוסף נכתב בעקבות אהבה קצרה שהותירה אחריה צלקת. "5 שירים שיש בהם כל כך הרבה כאב שאני לא יכול אפילו להתחיל להסביר לכם מה המשמעות של האלבום הזה עבורי", כתב.

"לא הכול מושלם"

בהמשך התייחס גם לתהליך האישי שעבר במהלך כתיבת השירים. "קשה להגיד את זה על עצמך - שטעיתי, שכשלתי, שלא הכול מושלם. אבל לא הכול מושלם, ואהבה היא דבר מורכב", כתב, והוסיף כי הוא מקווה שהשירים יצליחו לגעת במאזינים, מתוך אמונה שמוזיקה מרפאת ומתוך רצון לצמוח מתוך התקופה שעבר..

רביב כנר ( דודי חסון )

חמישה שירים, חמישה פרקים של פרידה

גם מילות השירים משקפות את אותו מסע רגשי. ב"בלי" הוא מתאר בדידות עמוקה וניסיון להתמודד עם הגעגוע, ב"קחי את הדמעות" הוא מנסה לשחרר את מי שאהב, אך מודה כמה קשה להמשיך הלאה. "התקופה הכי יפה" עוסק בזיכרונות מהקשר שהסתיים, "בית ריק" מתאר את תחושת החלל שנותרה לאחר הפרידה, ואילו "שייקספיר" חותם את ה-EP עם מבט מפוכח על אהבה, זיכרונות והמשך הדרך.

"מתפלל שהשירים ייגעו בכם"

את דבריו חתם כנר במסר למאזינים, שבו הביע תקווה שה־EP יצליח לגעת בכל מי שיאזין לו. "מתפלל שהשירים ייגעו בכם בצורה עמוקה, שיזיזו אצלכם משהו", כתב, והוסיף כי הוא מאמין שמוזיקה מרפאת וכי הפרויקט כולו נולד מתוך הרצון לצמוח מהתקופה שעבר.