איזנקוט תוקף: "יריב לוין הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית!"

יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, תקף בחריפות את שר המשפטים יריב לוין, על רקע דבריו מוקדם יותר היום בנוגע למינוי מבקר המדינה ולעימות המתמשך סביב מערכת המשפט.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב איזנקוט כי "יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, כשנתניהו מתחבא מאחוריו, אחד התורמים המובילים לנקודת השפל של מדינת ישראל, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית".

בהמשך הפנה איזנקוט את דבריו גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכתב: "נתניהו וממשלתו ממשיכים לפרק את יסודות הדמוקרטיה ערב הבחירות הגורליות בתולדות ישראל. נתניהו, עם ישראל יעמוד מולך כחומה בצורה. לא ניתן לך לפרק את ישראל".

הדברים מגיעים לאחר שלוין אמר הבוקר כי "אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה", והוסיף כי עו"ד ראבילו "צריך פשוט להיכנס לתפקידו" וכי "אף אחד לא יוכל לעצור אותו". דבריו עוררו תגובות במערכת הפוליטית והצטרפו למחלוקת המתמשכת סביב מערכת המשפט ומוסדות השלטון.