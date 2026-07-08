אביתר נשאר בקשר עם נוי אחרי התכנית? התשובה של כוכב "חתונמי"

אביתר דנגור, מכוכבי העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון", הגיע לאירוע השקה חגיגי ומצא את עצמו לראשונה במרכז תשומת הלב הציבורית מאז שהתוכנית עלתה למסך. בשיחה פתוחה וכנה לקראת פרק סופ"ש הזוגות, שישודר הערב (רביעי) בקשת 12, הוא שיתף בתחושות המלוות את הפרסום המפתיע והודה כי מדובר בחוויה חיובית במיוחד: "האמת שיש לזה קטע. זה מגניב, זה מרגש, זה כיף, זה כאילו אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו גדול".

דנגור לא היסס להתייחס גם לרגעים הפחות פשוטים ששודרו, ובראשם הדיון הסוער סביב סוגיית ה"טייפקאסט" במהלך ירח הדבש. בעוד שברשתות החברתיות מיהרו להכתיר את האירוע כמשבר, אביתר מבקש להרגיע ומבהיר: "אני חונך שהמילה משבר היא מילה גדולה על הסיטואציה".

עם זאת, הוא הודה כי האמירה של נוי הפתיעה אותו, במיוחד בשל התזמון שלה: "כשנוי אמרה את זה, נכון, זה קצת הפתיע אותי, בעיקר בגלל הטיימינג שבו זה נאמר וגם אחרי זה השיחה קצת הלכה לכיוון שיחה על ההורים שלי קצת קשה, אז הייתי שם כזה פחות בטוב". הוא אף חשף כי מי שהעלה את הנושא מלכתחילה היה צוות ההפקה: "אני בכלל לא תכננתי לפתוח את השיחה הזאת. מה שקרה זה שהצוות שאל אותי באחד הטסטים על הדבר הזה... ואז נוי שאלה אותי מה נאמר בשיחה, סיפרתי לה".

בכל הנוגע למושג "טייפקאסט" בעולם השידוכים, לאביתר יש עמדה נחרצת למדי: "אני חושב שכל עניין הטייפקאסט הוא מגוחך, והוא לא רלוונטי". הוא הסביר כי מי שמחפש התאמה שטחית בלבד לפי הגדרות קבועות מראש יכול לבחור באפיקים אחרים: "אני באתי לפה להכיר בן אדם. אם הייתי רוצה טייפקאסט, הייתי הולך לטינדר. בסוף יש יופי יכול לבוא בכל כך הרבה צורות, ומהרגע הראשון חשבתי שנוי בחורה יפהפייה, אז הכל בסדר".

במהלך הראיון חזר אביתר לרגע המפגש הראשוני מתחת לחופה, וסיפר בגילוי לב על המורכבות הרגשית שחווה שם, לצד חסרונם של הוריו באירוע: "אני אגיד שזה רגע מרגש, רגע גדול. היה לי גם מאתגר ברגע הזה, אני לא אשקר, כי בסוף להיות באירוע כזה, בעצם בלי ההורים שלי, ידעתי שזה יציף אותי... לקח לי קצת זמן להתאושש מזה". עם זאת, הוא מדגיש שההמשך היה חיובי לחלוטין: "התאוששתי מהסיקור הזה ואחרי זה הייתה חתונה מאוד שמחה וכיפית ומאוד נהנינו".

אחת השאלות המסקרנות ביותר בכל השתתפות בריאליטי מסוג זה היא מידת האותנטיות מול המצלמות. דנגור הסביר כי הנוכחות של צוות הצילום היא עניין מורכב מאוד, שכן לא מדובר במצלמה נסתרת על הקיר: "זה לא איזה גופרו שתלוי על הקיר, יש מולך חצי מטר ממך צלם ועוד במאית, והדבר הזה הוא קצת קשה. האם מצליחים לנתק את זה לגמרי? זאת עבודה. אני חושב שב-90% מהמקרים כן". למרות האתגר, בצפייה מהצד הוא מופתע לטובה מעצמו: "ממה שאני צופה מהצד, אני מאוד אני. אני באמת אפילו מופתע לראות כמה אני אני ברגעים כאלה... אז אני אומר וואלה כן, הצלחתי להביא את עצמי".

ולסיום, שאלת מיליון הדולר: האם הוא ונוי שומרים על קשר מאז שהחלו השידורים? כאן אביתר כבר נאלץ לעצור את המראיינת בחיוך ובאסרטיביות: "ממש לא תפילי אותי על שאלות. אני לא מתכוון לענות על שאלות מהסוג הזה. דעי שאני חתום פה על חוזים ולא יכול לענות על השאלות האלה", מה שמשאיר את כולנו במתח לגבי הסטטוס הנוכחי של השניים עד לסיום העונה.