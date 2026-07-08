"האמת מתקרבת": אילנה ראדה יוצאת בקריאה נרגשת לציבור

אילנה ראדה, אמה של תאיר ראדה ז"ל, פרסמה אתמול (רביעי) הודעה לקראת עדותו הצפויה של ד"ר חן קוגל, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, במשפט הדיבה שמנהלת אולה קרבצ'נקו נגד יוצרי סדרת התעודה "צל של אמת" ועו"ד ירום הלוי.

לדברי ראדה, עדותו של ד"ר קוגל צפויה להישמע ביום רביעי בשעה 09:00 בבית משפט השלום בתל אביב, לבקשת הנתבעים. בפוסט שפרסמה כתבה כי "כל ניסיונות הטיוח, ההסתרה והזיופים כבר נחשפו במהלך המשפט החוזר", והביעה תקווה כי העדות תסייע בקידום בירור האמת.

ראדה שיבחה את ד"ר קוגל וכתבה כי לאורך שנות הפרשה הכירה בו כאדם שפעל ביושרה מקצועית ובאומץ לב, גם כאשר לדבריה עמד מול לחצים מצד המערכת. עוד הזכירה כי במהלך המלחמה הוענק לו פרס ישראל, על רקע פעילותו ופעילות צוות המכון הלאומי לרפואה משפטית בזיהוי חללים ובהענקת ודאות למשפחות.

בסיום דבריה הביעה ראדה תמיכה פומבית בקוגל וכתבה כי היא מאמינה שעדותו "מקרבת אל האמת", תסייע לעשיית צדק בעניינה של תאיר ראדה ז"ל ותעניק מעט מזור למשפחתה. היא חתמה בקריאה לציבור להגיע לבית המשפט ולתמוך בו: "ד"ר חן קוגל, לעולם לא תצעד לבד".