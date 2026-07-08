איראן מאשימה את ארה"ב: "הפרה את ההבנות לסיום הלחימה"

איראן וארה"ב ( AI )

משרד החוץ האיראני פרסם היום (חמישי) הודעה חריפה, שבה האשים את ארצות הברית בהפרת ההבנות שהושגו בין הצדדים, וטען כי שורת צעדים שנקטה וושינגטון הפכה חלקים מרכזיים מההסכם שנועד להביא לסיום הלחימה ל"חסרי תועלת".

בהודעה נטען כי ההתקפות החוזרות על איראן, לצד החלטת משרד האוצר האמריקאי לבטל את הרישיון למכירת נפט איראני, מהוות הפרה של התחייבויות שניתנו במסגרת סעיף 10 למזכר ההבנות בין המדינות.

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עוד טענה טהרן כי הפרת ההסדרים במצרי הורמוז, לצד מה שכינתה "התוקפנות הצבאית המתמשכת ופעולות הטרור של המשטר הציוני נגד לבנון", פגעו באופן מהותי בהבנות שהושגו לסיום המלחמה.

במשרד החוץ האיראני הדגישו כי "האחריות לתוצאות המסוכנות של הסלמה זו במתיחות מוטלת על המשטר האמריקאי שהפר את הבטחתו", והטילו את מלוא האחריות להמשך ההתפתחויות על וושינגטון.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין איראן לארצות הברית, לאחר שבימים האחרונים החליפו הצדדים האשמות הדדיות בנוגע להפרת ההבנות שהושגו ולהמשך הפעילות הצבאית והכלכלית באזור.