ערד ניר: "כן, הוא שליט, הוא רודן, הוא נורא - אבל.."

טורקיה אומרת שישראל היא בעיה, אבל טורקיה לא סימנה את מדינת ישראל כאויב. טורקיה בכל הזדמנות מדגישה שהפתרון למה שקורה עכשיו הוא פיתרון שתי המדינות", כך אמר ערד ניר, עורך חדשות החוץ של 'חדשות 12' לעמיחי אתאלי וגדעון אוקו ב-103fm במהלך הריאיון תהה ניר מדוע התקשורת הישראלית ממהרת לאמץ את הרטוריקה כאילו נולדה לישראל אויבת חדשה וחזקה, בעוד שהסימנים בשטח לא מראים זאת.

"כן, הוא שליט, הוא רודן, הוא נורא - אבל כל העולם אצלו", אמר ניר על ארדואן, ולכן הוא תוהה מדוע ישראל לא פועלת במישור הדיפלומטי להרגעת הרוחות בין שתי המדינות. "כדאי לנצל יכולות דיפלומטיות ולנסות להרגיע מתחת לשטח. יש לנו יחסים דיפלומטיים עם טורקיה - לא צריך בשביל זה את וויטקוף, טורקיה לא שנמכה את קשריה עם ישראל", אמר הפרשן הוותיק. "כדאי שנתעורר ולפחות נשאל שאלות".

"פרשן אחרי פרשן אומרים שטורקיה הגדירה את ישראל כאויב – אני רוצה לראות הגדרה כזאת"

את השאלות הוא מפנה גם לתקשורת הישראלית. "פרשן אחרי פרשן אומרים שטורקיה הגדירה את ישראל כאויב – אני רוצה לראות הגדרה כזאת. יכול להיות שפספסתי, מישהו ראה את זה? מישהו שמע מזה?", שאל ניר. "הדרך היחידה היא להדליק את האווירה ולהכניס להם אצבעות בעין? אולי כדאי לנסות דיפלומטיה.

שאלה נוספת שערד העלה על השולחן היא מה שנראה בעיניו בחוסר היכולת של ישראל לנצל את הישגיה הצבאיים להישג מדיני. "עם הצבא האדיר שלנו אנחנו לא מצליחים להשיג שום דבר. עזבו את איראן, לא הצלחנו אפילו להפיל את חמאס בעזה", קבע. "אנחנו מדינה שלפי פרסומים זרים יש לה נשק אסטרטגי, אבל גם מדינה שלא מצליחה לנהל מדיניות אזורית: מאז הטבח והאסון של 7 באוקטובר, לא הצלחנו להגיע לשום הישג מדיני בזכות הכוח שלנו. אנחנו לא מדברים, אנחנו מכים, וראש הממשלה שלנו לא השיג שום מטרה מדינית אמיתית מיוזמתו".

ניר הזכיר מי הגורם שאמור למכור לטורקים את מטוסי ה-F35. "ממי הוא אמור לקבל את המטוסים האלה? הרי ניסינו לעשות כל דבר אפשרי כדי למנוע הסכם בין ארצות הברית לאויבת אמיתית שלנו - איראן. מנענו הסכם, פתחנו במלחמה ומה השגנו?", שאל.