ינון מגל: "קיללתי אותו וזה מה שקרה לו" 

מתקפה חריפה של איש התקשורת ומגיש ערוץ 14, ינון מגל, הבוקר בתוכניתו ברדיו 103FM. במהלך שידור סוער התייחס מגל להתנהלות הפוליטית מול הציבור החרדי, ושלח אזהרה חריפה לעבר ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ולגורמים המבקרים את עולם התורה.

"קיללתי את בנט בשידור, ותראה מה קרה לו מאז", הצהיר מגל בפתח דבריו, כשהוא קושר ישירות בין הצעדים הפוליטיים של בנט לבין מעמדו הציבורי. "אין לי ספק שהוא נכשל מאז מה שהוא עושה עם החרדים".

בהמשך דבריו, יצא מגל להגנה מוחלטת על לומדי התורה והציבור החרדי, תוך שהוא מטיח האשמות קשות במבקריהם ומזהיר מפני פגיעה בהם: "אתם מתעסקים עם אנשים צדיקים לומדי תורה – ברגע שאתם מתעסקים איתם, אתם גמורים. אתם עושים פה מניפולציה על כל החרדים ואתם שקרנים".