מיכאל שמש חושף: זה מי שהפיץ את הקלטות זיני 

מיכאל שמש ( תומר ניוברג / פלאש90 )

הסערה סביב הקלטות ראש השב"כ דוד זיני ממשיכה לעורר הדים במערכת הפוליטית והתקשורתית. לאחר פרסום הדברים, שבהם נשמע זיני מתייחס בין היתר למינויו, ליחסיו עם הדרג המדיני ולמערכת המשפט, התייחס לנושא גם הפרשן הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, שסיפק פרשנות שונה מזו שנשמעה מצד מבקרים רבים.

בריאיון ל-103FM עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי הבוקר (רביעי) אמר שמש: "אני חייב להגיד, זיני לא נפל בהקלטות, לפחות כך זה נשמע. הוא מדבר ממש לפרוטוקול, מתוך ידיעה שהדברים האלה יכולים לצאת החוצה". שמש הדגיש כי, לדבריו, פרט משמעותי בפרשה הוא זהות הגורם שהפיץ את התיעוד המלא. "מי שהפיץ את קטעי הווידאו המלאים זה דוברות השב"כ", אמר, והוסיף כי להבנתו, "אין איזו אמירה שלו שהיא ברמת הנפילה".

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הקלטות שפורסמו ביממה האחרונה עוררו תגובות רבות במערכת הפוליטית. בין היתר נשמע בהן זיני אומר כי הסכים לקבל את תפקיד ראש השב"כ משום שחש שהוא "כשיר יותר מאחרים", וכי אחת הסיבות לכך הייתה יכולתו להיות "נאמן לדרג הנבחר". בנוסף, נשמעה ממנו ביקורת חריפה על מערכת המשפט, כאשר אמר כי "משתמשים בזכויות האדם, קשקוש בלבוש", וכי משפטנים הם "כלי עזר".

הפרסום הוביל לשורת תגובות מצד אישי ציבור. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן טען כי נאמנותו של ראש גוף ביטחוני צריכה להיות "קודם כל למדינת ישראל, לחוקיה ולאזרחיה", בעוד גורמים אחרים במערכת הפוליטית הביעו תמיכה בדבריו של זיני ובגישתו ביחס ליחסי הדרג המדיני והדרג המקצועי.