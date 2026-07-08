משרד החוץ של כווית פרסם הבוקר (רביעי) גינוי חריף נגד המתקפה האיראנית שפגעה בנמל התעופה הבינלאומי במדינה, ובמסגרתו הבהיר כי "ביטחון כווית, ריבונותה ושלום אזרחיה ותושביה הם קו אדום שאין להתערב בו".

בהודעה הרשמית נאמר כי כווית "מגנה בחריפות את המתקפות של איראן נגד כווית, שהאחרונה שבהן אירעה הבוקר ומהווה איום ישיר על ביטחונה ויציבותה". עוד הובהר כי כווית "שומרת לעצמה את זכותה הטבעית והלגיטימית לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על ריבונותה והגנה על ביטחונה ויציבותה".

הגינוי הכוויתי מגיע בעקבות התקיפה האיראנית הלילה שבמהלכה שוגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבינלאומי במדינה. כאמור, משרד החוץ הכוויתי אישר כי אדם אחד נהרג ומספר נוספים נפצעו בתקיפה, וכי נגרם נזק חמור למתקני הנמל.

איראן: "האחריות על שליטי כווית ובחריין"

במקביל לגינוי הכוויתי, משרד החוץ האיראני פרסם הודעה משלו ובה טען כי "האחריות הישירה והמלאה לפעולות שהתרחשו אמש היא על שליטי כווית ובחריין". בטהרן הסבירו כי התקיפה בוצעה בעקבות התמיכה של המדינות הללו בפעילות הצבאית האמריקנית באזור.

"כל מדינה שמאפשרת לצדדים התוקפים להשתמש בקרקע, בים ובמרחב האווירי שלה, או במתקנים ובבסיסים הממוקמים בשטחה, כדי לבצע או לתמוך בתוקפנות צבאית נגד איראן, מפרה את כללי היסוד של המשפט הבינלאומי", נטען בהודעה האיראנית.