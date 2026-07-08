ראש השב"כ לשעבר נגד זיני: "הנאמנות היא למדינה ולחוק"

ראש השב"כ לשעבר יורם כהן תקף הערב (שלישי) את ראש השב"כ המכהן דוד זיני, בעקבות הקלטות שפורסמו ובהן נשמע זיני מתייחס למינויו ולתפיסת עולמו בנוגע לתפקיד.

בפוסט שפרסם כתב כהן כי "ראש השב"כ זיני השמיע בקולו הערב ביקורת חריפה ומדאיגה על המינוי שלו עצמו".

לדבריו, זיני הציג את הסיבה המרכזית שבגינה מונה לתפקיד כ"היותו נאמן לדרג הנבחר", ולא ככזו הנוגעת לשמירה על ממלכתיות ושלטון החוק.

"לדבריו מונה לתפקיד על ידי נתניהו בגין כישור בולט לעומת מועמדים אחרים, היותו 'נאמן לדרג הנבחר', זאת תוך התעלמות מדאיגה ממושגים קריטיים להצלחת ארגוני הביטחון שהם שמירה על הממלכתיות והחוק", כתב כהן.

ראש השב"כ לשעבר הוסיף כי לשיטתו, "הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני וכל נושא תפקיד ציבורי היא קודם כל למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה".

דבריו של כהן מגיעים לאחר פרסום ההקלטות שבהן נשמע זיני אומר כי הסכים לקבל את התפקיד משום שחש כי הוא "כשיר יותר מאחרים", וכן משום יכולתו להיות "נאמן לדרג הנבחר".