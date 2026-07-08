בגלל דגל ישראל: מאמן מצרים איבד את העשתונות

נבחרת מצרים הייתה קרובה לחולל את אחת ההפתעות הגדולות של מונדיאל 2026, לאחר שכבר הובילה 0:2 על ארגנטינה בשמינית הגמר. אלא שאלופת העולם ביצעה קאמבק דרמטי בדרך לניצחון 2:3, בהובלת ליאו מסי, שתרם שער ובישול.

בסיום המשחק נרשמה מתיחות חריגה סביב הספסל המצרי. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה מאמן מצרים, חוסאם חסן, מעורב בעימותים מילוליים עם אוהדים ביציעים, לאחר שבאזורם הונפו דגלי ישראל. בסרטונים נוספים נראה חסן מתעמת עם אנשי צוות, עם צלם שנכח במקום, ואף מתפתח עימות מילולי גם מול שחקני ואנשי נבחרת ארגנטינה, בהם ליאו מסי והמאמן ליונל סקאלוני. במהלך האירועים הורחק גם מאמן השוערים של מצרים לאחר שנראה דוחף וצועק לעבר המעורבים.

עוד נראה חסן מסמן לשופט את תנועת ה-X, המשמשת לדיווח על אירועים בעלי אופי גזעני. השופט פרנסואה לטקסייה ניגש לשוחח עמו ובסיומה של השיחה שלף לעברו כרטיס צהוב.

במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק מתח חסן ביקורת חריפה על צוות השיפוט וטען כי מצרים קופחה. "אני חוזר הביתה ולא אצפה בעוד משחקים מהמונדיאל", אמר.

לדבריו, "מה שקרה לנו לא היה הוגן. הגיע לנו פנדל, פסלו לנו שער ואני לא יודע למה פסלו אותו. נראה שהיו לחצים מצד ארגנטינה על התוצאה הזאת". עוד הוסיף כי התנגד מראש למינויו של השופט הצרפתי למשחק.

בהמשך התייחס גם לעימות עם השופט בסיום ההתמודדות ואמר: "אמרתי לו שזה לא הוגן. אולי הוא נושא צלקת או שיש לו משהו להסתיר. אם מישהו מנסה להסתיר משהו, לעיתים קרובות הוא נכשל בלהסתיר אותו".