ניסיון חדירה לישראל הסתיים בירי: מחבל נוטרל במעבר רחל

כוח מג"ב. ארכיון ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים נטרלו הלילה (בין שלישי לרביעי) מחבל שניסה להסתנן לשטח מדינת ישראל דרך מעבר רחל, לאחר ששלף סכין לעבר הכוחות והשליך לעברם אבנים.

על פי הודעת המשטרה, המחבל הגיע למרחב מעבר רחל מכיוון בית לחם שבגזרת חטיבת עציון, וניסה לעבור לשטח ישראל דרך המעבר. לאחר שלא הצליח, החל ליידות אבנים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במקום. בעקבות האירוע הוקפצו למקום לוחמי מג"ב עוטף ירושלים. עם הגעתם, שלף המחבל סכין והניף אותה לעבר הלוחמים.

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במג"ב מסרו כי הלוחמים פעלו בהתאם לנוהל מעצר חשוד, ולאחר שהמחבל המשיך להוות איום ממשי, ביצעו ירי לעבר פלג גופו התחתון.

המחבל נפגע, נוטרל ונעצר להמשך חקירת כוחות הביטחון.

במהלך האירוע לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

במשמר הגבול הדגישו כי לוחמי החיל "ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות לסיכול כל איום טרור, במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".