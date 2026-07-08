סרוגים
חדשות צבא ובטחון

מחבל ירה על הכוח, לוחמת עוקץ השיבה באש וחיסלה אותו

במהלך סריקות במבנה שבו נפצע בשבוע שעבר לוחם מילואים באורח קשה, מחבל פתח באש לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ השיבה באש וחיסלה אותו. כלב עוקץ נהרג במהלך ההתקלות

07:14
תגובות
לוחמי עוקץ. ארכיון (קרדיט: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל מחטיבת המילואים עוצבת יפתח (679), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון, חיסלו אתמול (שלישי) מחבל חיזבאללה שפתח לעברם באש במהלך פעילות מבצעית.

הכוחות ביצעו סריקות במבנה שבו התרחשה ביום חמישי האחרון היתקלות, שבמהלכה נפצע לוחם מילואים באורח קשה.

במהלך הסריקות, מחבל חיזבאללה שפעל מתוך המבנה פתח בירי לעבר הכוח.

חדשות סרוגים

לוחמי צה"ל השיבו מיד באש וחיסלו את המחבל. בצה"ל הדגישו כי אין נפגעים בקרב הכוחות.

עם זאת, במהלך ההיתקלות נהרג כלב מיחידת עוקץ שפעל לצד הלוחמים. לוחמת עוקץ שהייתה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו.

בצה"ל מסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום במרחב הביטחוני ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי מדינת ישראל.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו