מחבל ירה על הכוח, לוחמת עוקץ השיבה באש וחיסלה אותו

לוחמי עוקץ. ארכיון ( קרדיט: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל מחטיבת המילואים עוצבת יפתח (679), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון, חיסלו אתמול (שלישי) מחבל חיזבאללה שפתח לעברם באש במהלך פעילות מבצעית.

הכוחות ביצעו סריקות במבנה שבו התרחשה ביום חמישי האחרון היתקלות, שבמהלכה נפצע לוחם מילואים באורח קשה. במהלך הסריקות, מחבל חיזבאללה שפעל מתוך המבנה פתח בירי לעבר הכוח.

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לוחמי צה"ל השיבו מיד באש וחיסלו את המחבל. בצה"ל הדגישו כי אין נפגעים בקרב הכוחות.

עם זאת, במהלך ההיתקלות נהרג כלב מיחידת עוקץ שפעל לצד הלוחמים. לוחמת עוקץ שהייתה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו.

בצה"ל מסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום במרחב הביטחוני ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי מדינת ישראל.