באיראן משיבים אש: אזעקות בבחריין ובכוויית

ירי על כווית ( סעיף 27 )

שעות לאחר התקיפות של ארצות הברית באיראן, ברפובליקה האיסלאמית משיבים אש ובדקות האחרונות נשמעו אזעקות במדינות המפרץ בחריין וכוויית.

בתגובה למתקפה האמריקנית, פרסם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד קאליבאף, הודעה חריפה שבה האשים את ארצות הברית בהפרת ההבנות בין הצדדים. לדבריו, וושינגטון הפרה את ההסכם באמצעות התקיפות בדרום איראן, איומים בתקיפות נוספות, החזרת סנקציות הנפט ופגיעה בהבנות סביב מצר הורמוז. "עידן ההפחדות והסחיטה הסתיים. זה לא מוביל לשום מקום. אנחנו לא נכנעים", כתב קאליבאף. מוקדם יותר הלילה (בין שלישי לרביעי) דווח באיראן על לפחות 13 פיצוצים עזים באזורי נמל סיריכ, בנדר עבאס והאי קאשם. זמן קצר לאחר מכן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) קיבל אחריות רשמית על התקיפות.

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בהודעת סנטקום נמסר כי מדובר בתגובה ישירה לתקיפות האיראניות נגד כלי שיט מסחריים במצר הורמוז.

"כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית החלו בסדרת תקיפות נגד איראן כדי להטיל עליה אחריות על תקיפת צוותי ספנות מסחרית המורכבים מאזרחים חפים מפשע בנתיב מים בינלאומי", נמסר.

עוד צוין כי התקיפות בוצעו בעקבות הפגיעה בשלוש אוניות מסחריות וכי "התוקפנות של איראן הייתה לא מוצדקת, מסוכנת והפרה ברורה של הפסקת האש".