במקביל למתקפה האמריקאית באיראן: צה"ל תוקף בדרום לבנון

הלילה הזה מסתמן כאחד הלילות המתוחים ביותר באזור בתקופה האחרונה. בעוד תשומת הלב העולמית נתונה למתקפה המשולבת שהובילה ארצות הברית נגד יעדים צבאיים באיראן, בתגובה ישירה לתקיפת הספינות במיצרי הורמוז, גם הגזרה הצפונית שלנו לא נשארת שקטה. מקורות בלבנון מדווחים כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בשעה האחרונה באזור פאתי נבטיה אל-פוקא ובכפר מפדון, במה שנראה כפעולה נחושה של ישראל להבהיר לאויביה שגם כשהעולם מסתכל למקום אחר הביטחון שלנו נשאר בראש סדר העדיפויות.

ההסלמה הדרמטית בשתי החזיתות במקביל מעלה חשש כבד מעימות אזורי רחב, אך נראה כי המסר של ירושלים ושל וושינגטון הוא ברור: הניסיונות של איראן ושלוחותיה לשבש את חופש השיט הבינלאומי ולערער את היציבות בגבולותינו לא יעברו בשתיקה. בזמן שהאמריקאים מכים בלב של הטרור האיראני, צה"ל פועל בנחישות בעומק השטח הלבנוני כדי להרחיק את האיום ולשמור על אזרחי הצפון. אנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן בכל התפתחות נוספת מהשטח.