דרמה במפרץ הפרסי: ארה"ב תקפה יעדים באיראן בתגובה לפגיעה בספינות

דיווחים דרמטיים מאיראן הלילה: תושבים באזורים שונים בדרום המדינה דיווחו על סדרה של לפחות 13 פיצוצים עזים שהרעידו את האזור. על פי הדיווחים בכלי התקשורת האיראניים הרשמיים וברשתות החברתיות, מוקדי הפיצוצים היו בנמל סיריכ, בבנדר עבאס ובאי קאשם.

"תגובה לתוקפנות איראנית"

זמן קצר לאחר הדיווחים, פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) לקח אחריות רשמית על האירועים והודיע כי צבא ארה"ב החל בסדרת תקיפות ממוקדות נגד איראן.

בהודעה הרשמית שפרסם סנטקום הובהר כי מדובר בתגובה ישירה למעשיה של טהרן ביממה האחרונה: "כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו בסדרה של תקיפות נגד איראן כדי להטיל עליה אחריות על תקיפת צוותי ספנות מסחרית המורכבים מאזרחים חפים מפשע בנתיב מים בינלאומי".

בצבא ארה"ב הוסיפו כי מדובר בתגובה חריפה להתקפות איראניות על שלושה כלי שיט מסחריים שעברו במצר הורמוז. "התוקפנות של איראן הייתה לא מוצדקת, מסוכנת והפרה ברורה של הפסקת האש", ציינו בהודעה.

האירוע הלילה מסמן עליית מדרגה משמעותית במתיחות במפרץ הפרסי, כאשר ארה"ב מאותתת כי לא תעבור לסדר היום על פגיעה בחופש השיט ובאזרחים תמימים במרחב האסטרטגי הרגיש.