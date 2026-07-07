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חדשות פוליטי מדיני

יאיר גולן תוקף את ראש השב"כ דוד זיני: "לא יישאר אפילו יום בתפקיד"

יו"ר הדמוקרטים תקף בחריפות את ראש השב"כ בעקבות ההקלטות שנחשפו, שבהן דיבר על נאמנות לדרג הנבחר ועל מערכת המשפט. "כל מי שיתבלבל בין נאמנות למדינה לבין נאמנות לפוליטיקאים, לא יישאר אפילו יום אחד בתפקיד", כתב גולן

23:04
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יאיר גולן ((צילום: יונתן זינדל / פלאש90))

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, תקף הערב את ראש השב"כ דוד זיני בעקבות ההקלטות שפורסמו, שבהן נשמע מתייחס בין היתר לנאמנות לדרג הנבחר ולמערכת המשפט.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב גולן: "כל מי שיתבלבל בין נאמנות למדינה לבין נאמנות לפוליטיקאים, לא יישאר אפילו יום אחד בתפקיד".

לדבריו, שירותי הביטחון צריכים לפעול מתוך מחויבות למדינה ולחוק, ולא לדרג הפוליטי המכהן. "שירותי הביטחון יחזרו לשרת את מדינת ישראל, ולא את מי שיושב במקרה בלשכת ראש הממשלה", הוסיף.

דבריו של גולן מגיעים לאחר פרסום הקלטות שבהן נשמע זיני מסביר כי הסכים לקבל את התפקיד משום שהרגיש שהוא "כשיר יותר מאחרים" ובשל "היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר". באותן הקלטות נשמע זיני גם מותח ביקורת חריפה על מערכת המשפט, ואומר בין היתר כי "משתמשים בזכויות האדם, קשקוש בלבוש", וכן כי משפטנים הם "כלי עזר".

נכון לעת פרסום הכתבה, לא נמסרה תגובה נוספת מטעמו של ראש השב"כ לדברי הביקורת של גולן.

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