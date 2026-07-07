אוניית המשא ( דניאל רייט\שאטרסטוק )

המתיחות במפרץ הפרסי חזרה להסלים בצורה דרמטית: בעקבות ירי איראני לעבר אוניות מסחר במצר הורמוז, הודיעה ארצות הברית על ביטול ההקלות בסנקציות הנפט שהוענקו לטהרן במסגרת מזכר ההבנות שנחתם לפני פחות משלושה שבועות. המהלך מסמן את קריסת ההסכמות שהושגו בשיחות בשווייץ ומעמיד את האזור בפני סכנת הסלמה נוספת.

על פי דיווחים אמריקניים, משמרות המהפכה האיראניות שיגרו הלילה לפחות שני טילים לעבר כלי שיט מסחריים שעברו במצר ההורמוז האסטרטגי. שתי האוניות נפגעו וספגו נזק משמעותי, כאשר באחת מהן אף פרצה שריפה על הסיפון. למרות הנזק הכבד, לא דווח על נפגעים בנפש בקרב הצוותים.

ההסכם בין איראן לארצות הברית ( שאטרסטוק )

תקרית שנייה בתוך יממה המתקפה של הלילה היא השנייה בתוך פחות מ-24 שעות. רק יממה קודם לכן אירע פיגוע ירי נוסף לעבר אוניות סוחר באזור מצר הורמוז, כאשר שתי אוניות נוספות ספגו פגיעות ישירות. הסוכנות הבריטית לפיקוח על הסחר הימי (UKMTO) דיווחה כי מכלית שעשתה את דרכה סמוך לחופי עומאן נפגעה מטיל. גל התקיפות מגיע ימים ספורים לאחר שסבב השיחות העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, שהתקיים בדוחא, הסתיים ללא התקדמות משמעותית. בוושינגטון מעריכים כי איראן בחרה לחדש את הלחץ הצבאי במפרץ כדי לחזק את מעמדה המיקוחי מול המערב. טראמפ: "או הסכם או סיום העבודה" נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס למתיחות הגוברת מול טהרן ושיגר מסר תקיף מהחדר הסגלגל. "אנחנו ננצח בדרך זו או אחרת", הצהיר טראמפ. "או שנעשה הסכם או ש'נסיים את העבודה'. ולא יהיה קשה ל'סיים את העבודה'". לצד האיום המפורש, הנשיא הדגיש כי הוא מעדיף את נתיב המשא ומתן על פני עימות צבאי, ונימק זאת ברצונו להימנע מפגיעה נרחבת באוכלוסייה האזרחית ברפובליקה האסלאמית.

טראמפ בחדר הסגלגל ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

"הייתי מעדיף להגיע להסכם, כי אינני רוצה שזה ישפיע על 91 מיליון בני אדם", אמר טראמפ, כשהוא מתייחס למספר תושבי איראן. עם זאת, הוא הבהיר כי ארצות הברית צפויה להגיב בתקיפות נגד מטרות איראניות אם ההסלמה תימשך.

איראן: "המצר יישאר סגור"

במקביל, משמרות המהפכה פרסמו הודעה תוקפנית שבה הצהירו כי מצר הורמוז יישאר סגור לחלוטין. בהודעה הרשמית קשרו האיראנים באופן ישיר בין פתיחת המצר לבין דרישות פוליטיות וצבאיות מול ארצות הברית וישראל, ובהן נסיגת צה"ל מלבנון, הסרה מלאה של המצור הימי ויציאת הכוחות האמריקניים מהמפרץ הפרסי.

"לכל כלי השיט ניתנה הוראה שלא להתקרב למצר הורמוז למען ביטחונם ובטיחותם", נאמר בהודעה האיראנית, שנחתמה באיום תקיפה מפורש. המשבר הנוכחי מעמיד את האזור בפני סכנת הסלמה נוספת, כאשר שני הצדדים נראים נחושים בעמדותיהם.

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