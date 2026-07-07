נחשף: הקלטות ראש השב"כ זיני נגד מערכת המשפט

דוד זיני ( נועם רבקין/פלאש90 )

בהקלטות שנחשפו בערוץ i24news על ידי עמיאל ירחי, נשמע ראש השב"כ דוד זיני מתייחס בחריפות למערכת המשפט, ליחסי הדרג המדיני והמקצועי ולסיבות שבגינן הסכים לקבל את תפקידו.

בין היתר נשמע זיני אומר כי "הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שלו, כי אנשים התבלבלו מה תפקידם". לדבריו, שרים מנחים את המערכת, אך "ייקח שמונה חודשים עד שזה יתממש". עוד הוסיף: "אני יושב בקבינט, זה נס". בהתייחסו למינויו סיפר זיני כי אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא מוכן לקחת על עצמו את המשימה, משום שלדבריו הרגיש כי הוא מתאים לתפקיד יותר ממועמדים אחרים. "אמרתי לנתניהו שאני יכול לקחת את המשימה והסיבה היא כי הרגשתי שאני כשיר יותר מאחרים, היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר", אמר.

הקלטות דוד זיני - צילום: קרדיט לערוץ i24news הקלטות דוד זיני | צילום: צילום: קרדיט לערוץ i24news 10 10 0:00 / 2:02

זיני התייחס גם להשקפת עולמו ואמר כי אינו מסתיר את תפיסותיו. "יש לי תפיסות עולם ואג'נדה ואני רוצה לקדם אותם, זה תפקידי", נשמע אומר בהקלטות.

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בחלק נוסף של הדברים מתח זיני ביקורת חריפה על מערכת המשפט ועל מעורבות משפטנים בתהליכי קבלת ההחלטות. "תראו כמה עורכי דין יש לנו, ומכאן יוצאים מפלצות שפוגעות בזכויות האדם, בכלכלה, בביטחון, בכל כיוון. משתמשים בזכויות האדם, קשקוש בלבוש, פוגעים ורומסים בשם פרוצדורות ונהלים. עם כל החשיבות למשפטנים, הם כלי עזר", אמר.

נכון לעת הזו לא נמסרה תגובה מטעמו של זיני או מלשכת ראש הממשלה לדברים שנשמעים בהקלטות.