"אל תלך לכנסת": נתניהו חושף את המסר המפתיע שקיבל מהרבי מלובביץ'

נתניהו ( צילום: מתוך הפודקאסט )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התארח בפודקאסט "המוג'ו של בן בן ברוך", שצפוי לעלות מחר (רביעי) בשעה 22:30, ובמהלך השיחה חזר לאחד הרגעים המכוננים בחייו - המפגש האישי שקיים עם מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ'.

צפו בנתניהו מספר על הפגישה עם הרבי מלובביץ'

נתניהו מספר - צילום: מתוך הפודקאסט עם בן בן ברוך נתניהו מספר | צילום: צילום: מתוך הפודקאסט עם בן בן ברוך 10 10 0:00 / 5:22

"באתי רק לראות - ונשארתי 40 דקות"

נתניהו סיפר כי בזמן שכיהן כשגריר ישראל באו"ם פגש חבר ותיק שחזר בתשובה והפך לחסיד חב"ד, שהזמין אותו להגיע ל-770 בערב שמחת תורה. לדבריו, אלפי חסידים המתינו במקום לרבי, וכשזה נכנס והתיישב ללמוד, חברו עודד אותו לגשת אליו.

"באתי אליו ואמרתי באנגלית: 'רבי, באתי לראות אותך'. הוא הסתכל עליי ואמר: 'רק לראות? לא לדבר?'. משם התפתחה שיחה שנמשכה 40 דקות, בעברית", סיפר.

נתניהו הוסיף כי לאחר השיחה צפה ברבי יוצא עם ספרי התורה לריקודי שמחת תורה. "חשבתי שאני רואה את נצח ישראל. מאוד התרגשתי", אמר.

"להדליק נר אחד של אמת"

במהלך השיחה, סיפר נתניהו, הרבי התייחס לשליחותו באו"ם ואמר לו כי הוא יוצא אל "בית השקר העולמי". עם זאת, לדבריו, הרבי העביר לו גם מסר של שליחות ותקווה.

"הוא אמר לי שגם במקום החשוך ביותר, אם מדליקים נר אחד של אמת - האמת הזאת תיראה למרחקים. זה בעצם מה שהוא ביקש ממני לעשות שם", שיתף.

"תצטרך להתמודד עם 119"

בהמשך סיפר נתניהו כי לאחר ארבע שנות כהונה באו"ם עדכן את הרבי כי בכוונתו לשוב לישראל ולהתמודד לכנסת. לדבריו, הרבי ניסה לשכנע אותו להמשיך בפעילותו בזירה הבינלאומית, אך לבסוף בירך אותו.

"הוא אמר שתהיה לי תמיכה גדולה משמיים, אבל שאצטרך להתמודד עם 119. יש ימים שאני חושב שהוא צדק", סיכם בחיוך.