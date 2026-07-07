נתניהו נגד טראמפ: מכירת מטוסים לטורקיה תערער את המזרח התיכון

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הערב בראיון לרשת CNN נגד כוונתו של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, לבחון מחדש את מכירת מטוסי הקרב המתקדמים מסוג F-35 לטורקיה. נתניהו הבהיר כי מדובר בצעד מסוכן שיפר את מאזן הכוחות האזורי והזהיר מפני השאיפות האימפריאליסטיות של אנקרה.

הדברים מגיעים בעקבות הצהרותיו של טראמפ מהבוקר, לפיהן ארה"ב וטורקיה הן "ידידות גדולות" וכי טורקיה עשויה להיות בעלת ברית טובה יותר מאחרות, דבר שהוביל אותו לשקול את ביטול האיסור שהטיל בעבר על עסקת המטוסים.

"עסקה כזו תשמיד את מאזן הכוחות במזרח התיכון", התריע נתניהו בראיון. "לטורקיה יש שאיפות אגרסיביות, והם אומרים את זה בגלוי. הם רוצים לשחזר את האימפריה העות'מאנית, שבעבר כללה לא רק את טורקיה, אלא גם את סוריה, חלקים מירדן, את כל מדינת ישראל של ימינו וחלק ממדינות המפרץ".

נתניהו קרא לממשל האמריקני שלא ללכת שולל אחר המחוות הדיפלומטיות של הנהגת טורקיה. "זהו לא כוח של שלום ויציבות. כשנותנים כוח כזה למשטר רדיקלי – שאמנם מחייך לאמריקה או לנשיא ארה"ב כשזה מתאים לו ומשרת אותו – התוצאה הבלתי נמנעת תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה את זה".