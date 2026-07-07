העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) ממשיכה לספק רגעים מרגשים ומפתיעים, והפעם מדובר בהזמנה שיכולה לשנות את כל המשחק בין אחד הזוגות המדוברים ביותר בתוכנית. בהצצה לפרק הערב שהגיעה לידינו, נטע חושפת בפני אביתר הודעה מיוחדת שקיבלה מאמא שלה - הזמנה לארבעה ימים בראש השנה.

"אמא שלי כותבת, 'אם נחליט לנסוע בראש השנה, האם אפשר להזמין את אביתר? ארבעה ימים, 22 עד ה-26, אין לחץ, חומר למחשבה'", משתפת נטע את אביתר בהודעה שקיבלה. ההזמנה, שמגיעה בשלב רגיש בקשר בין השניים, מעידה על כך שמשפחתה של נטע רואה באביתר חלק מהמעגל הקרוב - צעד משמעותי בכל זוגיות, ובוודאי בזוגיות שנוצרה במסגרת ריאליטי.

"קודם כל, כן"

תגובתו של אביתר לא איחרה לבוא, והיא הייתה חיובית ומיידית. "קודם כל, כן", הוא מבהיר מיד, ומוסיף תנאי אחד: "דבר שני, יש את האירוע של רפא, שבא לי שנלך, אם בא לך. וזהו, שאר הזמן בכיף, ברור". אביתר, שבראיונות קודמים שיתף על הקשר החם שלו למגזר הדתי ועל המורכבות שבין עולם הריאליטי לבין השורשים הדתיים עליהם גדל, נראה נרגש מההזמנה ומוכן להיות חלק מחגיגת החג המשפחתית.

נטע, מצידה, כתבה לאמא שלה: "הכיוון חיובי, ימים יגידו". התשובה הזהירה אך האופטימית מעידה על כך שהזוגיות בין השניים עדיין נמצאת בשלב של בחינה והתבוננות, אך הכיוון הכללי נראה מבטיח. ההזמנה לראש השנה יכולה להיות צעד משמעותי בחיזוק הקשר ובהעמקת ההיכרות בין אביתר למשפחתה של נטע.

המשמעות של ההזמנה

ההזמנה של אמא של נטע לאביתר לארבעה ימים בראש השנה היא לא רק מחווה נחמדה - היא מהווה אות אמון ואישור משפחתי לקשר שנוצר בין השניים. בעולם הדתי-לאומי, שבו גדל אביתר, חגיגת ראש השנה במשפחה היא אירוע מרכזי ומשמעותי, והזמנה כזו מעידה על כך שהמשפחה רואה בו שותף אמיתי לדרך.

העונה הנוכחית של "חתונה ממבט ראשון" מתאפיינת בנוכחות בולטת של משתתפים מהמגזר הדתי-לאומי, תופעה שעוררה עניין רב בקרב הצופים. ארי גולדברג, משתתף נוסף בעונה, שיתף בראיון לסרוגים על הגל הדתי בתכנית ועל הערכים שמנחים אותו. גם אביתר, בראיונות שונים, דיבר על החיבור שלו למגזר ועל החום שהוא חש כלפי השורשים שלו.

הפרק הבא של "חתונה ממבט ראשון" ישודר בקרוב בקשת 12, ונראה שהוא יביא עמו התפתחויות מרגשות נוספות בקשר בין נטע לאביתר. ההזמנה לראש השנה היא רק פרק אחד בסיפור המתפתח של הזוג, שממשיך לרתק את הצופים ולעורר דיונים בקרב קהל המעריצים של התוכנית.