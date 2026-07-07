סנסציה באטלנטה: מצרים עלתה ליתרון מפתיע מול ארגנטינה 

אלופת העולם ארגנטינה נקלעה הערב (שלישי) לפיגור מפתיע מול מצרים בשמינית גמר מונדיאל 2026, לאחר שיוסר איבראהים העלה את הנבחרת האפריקאית ליתרון 0:1 כבר בדקה ה-15 באצטדיון באטלנטה.

למרות פתיחה טובה יותר של הארגנטינאים, שכללה מספר ניסיונות מסוכנים לעבר שערו של מוסטפא שובייר, הייתה זו דווקא מצרים שניצלה מצב נייח כדי להדהים את אלופת העולם. לאחר כדור קרן, איבראהים התרומם מעל ההגנה ונגח בעוצמה לרשת של אמיליאנו מרטינס.

המפגש המסקרן בין שני הכוכבים הגדולים, ליאונל מסי ומוחמד סלאח, מספק עד כה דרמה גדולה. ארגנטינה, שנחשבה לפייבוריטית ברורה להעפיל לרבע הגמר, נאלצת כעת לרדוף אחר השוויון מול יריבה שמציגה משחק הגנתי ממושמע ויוצאת להתקפות מעבר מסוכנות.

בדקה ה-21 קיבלה ארגנטינה הזדמנות גדולה להשוות את התוצאה לאחר שניקולאס טליאפיקו הוכשל ברחבה והשופט הצביע על הנקודה הלבנה. ליאו מסי ניגש לבעוט, אך השוער המצרי מוסטפא שובייר זינק לפינה הנכונה והדף את הכדור, כשהוא שומר על היתרון המפתיע של מצרים ומונע מאלופת העולם לחזור למשחק.

הזוכה במשחק תפגוש ברבע גמר המונדיאל את המנצחת במפגש בין שווייץ לקולומביה.