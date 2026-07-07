האם הרקדן אשם בהדחה? פרידה עוזיאל מודה: "יכול להיות שזה מה שפגע"

אחרי שהייתה המודחת הראשונה מ"רוקדים עם כוכבים", פרידה עוזיאל פתחה סשן שאלות ותשובות באינסטגרם. אחד העוקבים שאל אותה האם לדעתה העובדה שרקדה עם בוריס, רקדן חדש בתוכנית, השפיעה על סיכוייה להמשיך בתחרות.

"ראינו את החוויה בעיניים קצת שונות"

בתשובתה, עוזיאל בחרה לפרגן לבן זוגה לרחבת הריקודים, אך גם הודתה שייתכן שהיו ביניהם הבדלים בגישה לתהליך. "בוריס בחור מהמם, אבל אין ספק שראינו את החוויה בעיניים קצת שונות, ויכול להיות שזה מה שפגע", כתבה.

לצד הדברים, עוזיאל הבהירה כי מבחינתה הסיפור כבר מאחוריה ואין לה תחושות קשות בעקבות ההדחה. "זה לגמרי מאחוריי, ואני הכי שמחה על מה שהיה", הוסיפה.