הירי במאבטחים בקלנדיה: שוטר מג"ב נחקר באזהרה ונשלח למעצר בית

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה הבוקר בחקירה דחופה ומיידית בעקבות אירוע הירי החריג שהתרחש במחסום קלנדיה. במהלך האירוע, שבוצע על ידי שוטרי משמר הגבול הפועלים בגזרה, נורו ונפצעו שני מאבטחים אזרחיים המוצבים במחסום.

הדיווח על האירוע הועבר ישירות למח"ש, שחוקריה הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים כדי לברר את נסיבות פתיחת באש.

במסגרת פעולות החקירה הדחופות שבוצעו עד כה, חוקרי מח"ש גבו עדויות מפורטות מהמעורבים השונים שהיו עדים לאירוע במחסום. במקביל, השוטר החשוד בביצוע הירי עצמו עוכב, הובא לחקירה פרונטלית ונחקר באזהרה בגין מעורבותו באירוע הפציעה.

החוקרים בודקים האם הירי בוצע בניגוד לנהלים המבצעיים ובאיזו מידה נשקפה סכנה לחיי הלוחמים בזירה.

נוכח הממצאים הראשוניים שנאספו עד כה ועלו מתוך העדויות וחקירת החשוד, הוחלט במח"ש להטיל על השוטר מגבלות מחמירות. נקבע כי השוטר החשוד ישהה במעצר בית מלא למשך שלושה ימים. בנוסף, כדי למנוע שיבוש הליכי חקירה, הוחלט להרחיק את השוטר מכל תחנת משטרה למשך עשרה ימים. במחלקה לחקירות שוטרים מבהירים כי החקירה עדיין נמצאת בעיצומה ונמשכת בשעה זו במטרה להגיע לחקר האמת.