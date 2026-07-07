טרופר והנדל מציגים את המפלגה: "מקימים בית שכולם ישרתו בו"

חבר הכנסת חילי טרופר ויו"ר מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל הציגו את הברית הפוליטית החדשה שלהם, מפלגת "יסודות ישראל".

ראשון לעלות לדבר היה יועז הנדל. הנדל פתח ואמר: "אנחנו כאן הערב כי ב-7 באוקטובר השמיים נפלו. מי שהציל את המדינה אלה אזרחים ומילואימניקים שלקחו אחריות. אנחנו כאן כי אסור שנחזור לאותן טעויות של הכלה, רפיסות מול האויב, צבא קטן. אסור שגם נחזור לאותה פוליטיקה אפופת תככים ואינטרסים אישיים".

הנדל גם פירגן בחום לשותפו החדש וסיפר כי בזמן שהיה בחזית הלחימה, הרגיש שהכנסת מתנתקת מהמדינה וכי חילי היה האור באפלה. הוא ציין כי "אחת השאלות שהפכו למבחן היא מה עשית מאז השבעה באוקטובר? חילי עשה. בכל מחלקת שיקום שבה הייתי, או משפחה שכולה אמרו לי שחילי היה לשם פני עשרות פעמים".

חילי טרופר פתח את דבריו בסיפור אישי ומרגש על ביקור אצל עידו נחמד, אחד הפצועים הקשים ביותר מהמלחמה שעדיין לא חזר להכרה, ועל הרגע שבו אימו השכולה של חטוף שנרצח בשבי ליטפה את פניו של עידו ולפתע זלגה דמעה על לחיו.

טרופר שיתף כי מהמפגש הזה ומעוד אינספור מפגשים הוא יוצא עם ידיעה ברורה שהעם יקום מהשברים, והכריז: "הערב, יחד עם שותפי, אנחנו מקימים בית ציוני – בית לישראלים מלאי כאב ותקווה שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרע מבפנים. בית שכולם ישרתו בו".

בהמשך דבריו יצא טרופר חזיתית נגד חזרתו של השיח המפלג לחיינו והדגיש כי אחרי הטבח היה נדמה שכולם התעשתו והבינו שחלאס עם הפילוג, אך הרעל והשנאה חזרו. הוא תהה כיצד אנשים חזרו לשפה הרעילה וקורעת העם, וקרא להם לשאול את עצמם איך ולמה הם חזרו לשם.

טרופר הדגיש שהמפלגה החדשה לא תהיה הצגה של איש אחד אלא קבוצה המורכבת מתמהיל של ניסיון וחדשנות. הוא הבהיר כי "אנחנו לא צרובים בשנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשעבוד לפילוג.

עכשיו הזמן לשפה חדשה, לסיפור חדש ולדור חדש של הנהגה שתנהג בדרך ארץ, בפשטות ובגובה עיניים".

הוא סימן בבירור את ארבעת הצירים שבהם הם מתכוונים להוביל במערכת הבחירות הקרובה וציין כי בציר המשרתים-משתמטים הם נמצאים בקצה המשרת, בציר המנהיגות הם מציגים פנים חדשות כמו שירה ואליסף, בציר המחבר-מפלג הם בקצה המחבר, ובניגוד למפלגות של מנהיג יחיד, הם מתייצבים כקבוצה.

טרופר חתם את דבריו עם הציטוט המוכר מספר מיכה: "הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ: כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹהֶיךָ", והבטיח שהם מגיעים בלב בוער מתשוקה ומנחישות לעשות הכל למען המדינה האהובה. בסביבת השניים רומזים כי בהמשך יצטרפו עוד רבים וטובים מהמערכת הביטחונית והאזרחית.