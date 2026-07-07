חילי טרופר באולטימטום ליועז הנדל: "אם זה יקרה, אעבור לאיזנקוט"

האם החיבור הטרי והמדובר בין חבר הכנסת חילי טרופר ליו"ר מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל הוא זמני בלבד? דיווח של הכתב הפוליטי שחר גליק ב'כאן חדשות' חושף הערב פרטים דרמטיים מתוך מאחורי הקלעים של המשא ומתן שהוביל להקמת הרשימה המשותפת.

על פי הדיווח, במהלך השיחות והמגעים בין הצדדים, הבהיר טרופר יותר מפעם אחת כי החיבור הנוכחי הוא ניסיוני בלבד. התנאי שהוצב בשיחות מגדיר יעד ברור: הגעה לרף של חמישה מנדטים יציבים בסקרים בתוך חודש ימים. במידה והניסוי הפוליטי לא ישיג את האפקט המצופה בפרק הזמן המוגדר, הצעד הבא שנשקל הוא חבירה משותפת ליו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט.

ב'כאן חדשות' פורסם עוד כי מצידו של טרופר קיימת הנחת עבודה לפיה במקרה של כישלון הניסוי, מקומם שלו ושל שירה שפירא (אמו של ענר שפירא ז"ל שהצטרפה לרשימה) די מובטח במסגרת הרשימה של איזנקוט. עם זאת, שאלת שילובו של יועז הנדל באותו תרחיש עתידי עדיין נותרה פתוחה ולא מובטחת.

חבר הכנסת חילי טרופר בחר להגיב באופן חד-משמעי לפרסום הדברים ומסר: "לא היה ולא נברא".