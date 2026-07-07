דובר המשטרה נשאל אם יציית לבג"ץ - זו הייתה תשובתו

נסיון נוסף של לייצר כותרות של "משבר חוקתי": דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, סירב להיגרר לשאלות היפותטיות ומגמתיות במהלך ריאיון בתוכנית "בנימיני וגואטה" ברשת ב', וענה למראיינים בדיוק כפי שמצופה מאיש חוק.

במהלך הריאיון, ניסו המראיינים שוב ושוב לדחוק את הדובר לפינה ודרשו ממנו להצהיר למי תציית המשטרה במקרה של התנגשות תיאורטית בין הממשלה לבג"ץ.

במקום לייצר כותרת סנסציונית שתשרת את האג'נדה, נצ"מ דורון שמר על ממלכתיות והבהיר בצורה פשוטה וישרה: "נציית למי שהחוק מחייב אותנו לציית לו".

המראיינים לא הרפו והמשיכו ללחוץ, תוך שהם קובלים על כך שהדובר אינו מספק להם את התשובה המצופה ממנו ואומר במפורש שהמשטרה תתייצב לצד בג"ץ. אלא שדורון לא התבלבל והשיב להם בטון חד וברור: "אין חוק שאומר לי שאני צריך לענות בצורה שאתה רוצה. אני מתנסח במילים שלי".