לכבוד יום השוקולד העולמי: מתכון לבראוניז שוקולד מושלמים

אין דרך טובה יותר לחגוג את יום השוקולד העולמי מאשר עם מגש בראוניז חמים שיצאו זה עתה מהתנור. עם מרקם עשיר, טעם שוקולדי עמוק והכנה פשוטה במיוחד, זה המתכון שתרצו להכין שוב ושוב.

מצרכים 200 גרם שוקולד מריר

150 גרם חמאה

3 ביצים

200 גרם סוכר

כפית תמצית וניל

100 גרם קמח

30 גרם אבקת קקאו

קורט מלח

100 גרם שוקולד צ'יפס או שוקולד מריר קצוץ (לא חובה) אופן ההכנה מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית מרובעת (כ-20×20 ס"מ) או מרפדים בנייר אפייה. ממיסים יחד את השוקולד והחמאה עד לקבלת תערובת חלקה ומניחים לה להתקרר מעט. בקערה נפרדת טורפים את הביצים, הסוכר ותמצית הווניל עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את תערובת השוקולד המומס ומערבבים היטב. מנפים פנימה את הקמח, אבקת הקקאו והמלח ומערבבים רק עד שהתערובת אחידה. אם רוצים, מוסיפים גם שוקולד צ'יפס או שוקולד קצוץ. יוצקים את הבלילה לתבנית ומיישרים. אופים במשך 25-30 דקות, עד שהשוליים יציבים והמרכז עדיין מעט רך. מצננים לחלוטין לפני החיתוך לקוביות. טיפ קטן להגשה חגיגית במיוחד פזרו מעל אבקת סוכר, הוסיפו כדור גלידת וניל או מעט פירות יער טריים - ותיהנו מקינוח שוקולדי מושלם שמתאים לכל אירוע, ובמיוחד ליום השוקולד העולמי.