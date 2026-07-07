המומחה חושף: "הוא בכלל לא עובר את אחוז החסימה"

התארגנות הרשימות החדשות במרכז-ימין לקראת הבחירות הקרובות מעוררת עניין רב, אך הנתונים הראשוניים מהשטח מציגים תמונת מצב מורכבת עבור השחקנים החדשים. בראיון שהעניק מנו גבע, בעלים ומנכ"ל חברת "מדגם ייעוץ ומחקר", לרדיו 103FM, הוא חשף ממצאים ראשונים מתוך הסקרים האחרונים שבדקו את ההיתכנות הפוליטית של החיבורים החדשים.

גבע התייחס בדבריו ישירות למגעים המתקדמים עליהם הכריז תא"ל (מיל') דדי שמחי, שמקים גוף פוליטי חדש יחד עם יו"ר כחול לבן בני גנץ. "החיבור האחרון שבדקנו, איחוד הגדול בין השניים, והם לא עברו את אחוז החסימה ביחד", הפתיע גבע.

לצד חוסר ההצלחה של הרשימה לעבור את הרף המינימלי לכניסה לכנסת, גבע הצביע על אפקט פוליטי מעניין שהחיבור הזה מייצר בכל זאת על מפת המנדטים, ובעיקר על מפלגת השלטון: "אבל זה הוריד מנדט לליכוד", הוסיף מנהל חברת 'מדגם'.

כזכור, רק לאחרונה התראיין שמחי וסיפר על המגעים המתקדמים עם גנץ, במסגרתם סוכם כי גנץ יוצב במקום הראשון והוא במקום השני, כשהשאיפה המוצהרת שלהם היא להוות לשון מאזניים שתכפה הקמת ממשלת אחדות רחבה. למרות האופטימיות שמפגינים השניים בראיונות, נתוני הסקרים של מנו גבע מלמדים כי נכון לעכשיו, הציבור עדיין לא השתכנע מהחיבור – והרשימה המשותפת נותרת מחוץ למשכן הכנסת.