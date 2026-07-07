הרבנות לארגון "צהר": "הרישיון ניתן שלא כדין"

תעודת כשרות צהר ( צילום: דוברות צהר )

ימים ספורים לאחר שמערך הכשרות של צהר קיבל רישיון לפעול כגוף נותן הכשר, ברבנות הראשית מטילים ספק בתוקפו. היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד יעקב עפר, הודיע לצהר כי בהליך שבמסגרתו ניתן הרישיון נפלו, לדבריו, "פגמים מהותיים", ולכן בשלב זה לא ניתן להסתמך עליו.

במכתב ששלח לצהר כתב עפר כי עמדת הרבנות היא שהרישיון "ניתן שלא כדין", ולכן אין לנקוט פעולות מכוחו. עוד ציין כי מנכ"ל הרבנות הראשית התבקש לפעול באופן מיידי לביטול הרישיון או להחלפתו, בהתאם להוראות החוק, תוך קיום הליך מסודר שבו תינתן לצהר אפשרות להשמיע את טענותיה. הרישיון ניתן בשבוע שעבר, לאחר שבג"ץ הורה לאפשר לצהר לפעול כגוף נותן הכשר. על המסמך חתם מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, זמן קצר לפני סיום תפקידו. עם פרסום האישור הבהירו במועצת הרבנות הראשית ובמשרד לשירותי דת כי לשיטתם אין לו תוקף, מאחר שניתן ללא סמכות.

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בצהר דחו את טענות הרבנות ומסרו כי הרישיון הוענק כדין על ידי הגורם המוסמך לפי החוק, הממונה על אסדרת הכשרות ברבנות הראשית. לדבריהם, אם קיימות טענות הנוגעות להליך המינהלי, יש לבררן במסלול המתאים, אך אין להשתמש בהן כדי לפגוע במערך הכשרות.

עוד הוסיפו בצהר כי בביקורות שערכה הרבנות הראשית עצמה נמצא שמערך הכשרות שלהם פועל ברמה הלכתית ומקצועית גבוהה. לדבריהם, ניסיונות לערער על הרישיון באמצעות טענות פרוצדורליות אינם משרתים את הציבור, והם ימשיכו לפעול בהתאם לחוק. בצהר ציינו כי הסוגיה תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון, שם תוצג עמדתם המשפטית.