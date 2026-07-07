לכבוד יום השוקולד העולמי: 10 דברים שלא ידעתם על המאכל האהוב

מריר, חלבי או לבן - שוקולד הוא אחד המאכלים האהובים בעולם כבר אלפי שנים. אבל מאחורי כל קובייה מסתתרים לא מעט סיפורים ועובדות מפתיעות. לרגל יום השוקולד העולמי, אספנו 10 דברים שאולי לא הכרתם על המתוק שכולנו מתקשים לעמוד בפניו.
1. היה מאוד מר
לפני אלפי שנים בני המאיה והאצטקים שתו את הקקאו כמשקה מר, ללא סוכר ולעיתים אפילו עם פלפל חריף ותבלינים. רק שנים אחר כך הוא הפך לשוקולד המתוק שאנחנו מכירים היום.
2. כשקראו היה כסף
עבור בני המאיה והאצטקים, פולי הקקאו היו כל כך יקרי ערך עד שהם שימשו כמטבע לכל דבר.
3. למה הוא נמס בפה?
שוקולד הוא אחד המאכלים היחידים שנמס בטמפרטורה מעט נמוכה מטמפרטורת הגוף שלנו - ולכן הוא פשוט נמס בפה ולא ביד.
4. הריח שלו יכול להרגיע
מחקרים מצאו כי ריח של שוקולד עשוי לעודד גלי תטא במוח - גלים המזוהים עם תחושת רוגע והרפיה.
5. השוקולד הלבן מעורר ויכוח
לפי רבים, שוקולד לבן בכלל לא נחשב לשוקולד אמיתי, משום שהוא אינו מכיל מוצקי קקאו אלא חמאת קקאו, חלב וסוכר בלבד.
6. M&M's הומצאו בשביל חיילים
סוכריות השוקולד הצבעוניות פותחו במקור כדי שחיילים יוכלו לאכול שוקולד מבלי שהוא יימס להם בידיים.
7. כך נולדה נוטלה
במהלך מלחמת העולם השנייה, מחסור בקקאו הוביל קונדיטור איטלקי לערבב אגוזי לוז עם שוקולד - וכך נולד הממרח שהפך לאחד האהובים בעולם.
8. הוא מסוכן לכלבים
החומר תאוברומין שנמצא בשוקולד עלול להיות רעיל לכלבים ואף לגרום למוות, משום שהם אינם מסוגלים לפרק אותו כמו בני אדם.
9. עסקת השוקולד המשתלמת בהיסטוריה
ממציאת עוגיית השוקולד צ'יפס מכרה את המתכון לחברת נסטלה, ובתמורה קיבלה אספקת שוקולד לכל החיים.
10. שוקולד מריר יכול גם להועיל
מחקרים מצביעים על כך שצריכה מתונה של שוקולד מריר עשויה לתרום לבריאות הלב ולהפחית את הסיכון למחלות לב.