לכבוד יום השוקולד העולמי: 10 דברים שלא ידעתם על המאכל האהוב

מריר, חלבי או לבן - שוקולד הוא אחד המאכלים האהובים בעולם כבר אלפי שנים. אבל מאחורי כל קובייה מסתתרים לא מעט סיפורים ועובדות מפתיעות. לרגל יום השוקולד העולמי, אספנו 10 דברים שאולי לא הכרתם על המתוק שכולנו מתקשים לעמוד בפניו.

1. היה מאוד מר

לפני אלפי שנים בני המאיה והאצטקים שתו את הקקאו כמשקה מר, ללא סוכר ולעיתים אפילו עם פלפל חריף ותבלינים. רק שנים אחר כך הוא הפך לשוקולד המתוק שאנחנו מכירים היום.

2. כשקראו היה כסף

עבור בני המאיה והאצטקים, פולי הקקאו היו כל כך יקרי ערך עד שהם שימשו כמטבע לכל דבר.

3. למה הוא נמס בפה?

שוקולד הוא אחד המאכלים היחידים שנמס בטמפרטורה מעט נמוכה מטמפרטורת הגוף שלנו - ולכן הוא פשוט נמס בפה ולא ביד.