יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אילנית לוי

ממלכת היופי של ישראל ועד לאחת המנחות האהובות במדינה - אילנית לוי עשתה דרך ארוכה. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 תחנות מעניינות בחייה: התאונה הקשה בילדות, ההישג הבינלאומי, הקריירה הטלוויזיונית והאמונה שמלווה אותה בשנים האחרונות.
1. כמעט איבדה את חייה בגיל 14
כשהייתה בת 14 וחצי הייתה מעורבת בתאונת דרכים קשה. הרכב שבו נסעה עם אמה ודודתה התהפך לעבר תהום, והיא הצליחה לחלץ את עצמה ואת השתיים למרות שנפצעה בעצמה.
2. מלכת היופי שהגיעה לצמרת העולמית
בשנת 2001 הוכתרה למלכת היופי של ישראל, ולאחר מכן ייצגה את המדינה בתחרות מיס תבל, שם סיימה במקום השישי והמכובד.
3. התחילה בכלל כזמרת בלהקת נוער
עוד לפני עולם הדוגמנות הייתה חברה בלהקת הנוער הלאומי, שם שרה לצד אמנים צעירים, ביניהם שירי מימון.
4. לא הסתפקה בדוגמנות
אחרי הזכייה במלכת היופי הפכה לאחת הדוגמניות המצליחות בישראל, אך בהמשך בחרה לעבור גם להנחיה, משחק וטלוויזיה - תחומים שבהם בנתה קריירה ארוכה ומצליחה.
5. כמעט זכתה ב"רוקדים עם כוכבים"
בשנת 2007 השתתפה ב"רוקדים עם כוכבים" והגיעה עד לגמר, שם סיימה במקום השני לאחר עונה מוצלחת במיוחד.
7. פרק ב' עם אלירז שדה
בשנת 2011 החלה אילנית לוי בזוגיות עם אלירז שדה. השניים הפכו לאחד הזוגות האהובים בביצה, נישאו בשנת 2018 והביאו לעולם את בתם אריאה. בהמשך אף חשפו את חיי המשפחה בסדרת הדוקו־ריאליטי "משפחת שדה".
8. הנישואים המתוקשרים לאייל גולן
בשנת 2002 נישאה לזמר אייל גולן, ולשניים נולדו שני ילדים - ליאם ואלין. לאחר שש שנות נישואים הם התגרשו בשנת 2008, אך לאורך השנים שמרו על קשר הורי משותף למען ילדיהם.
6. המשפחה תמיד במקום הראשון
אילנית היא אמא לשלושה ילדים, ליאם, אלין ואריאה, ולא פעם סיפרה שהאימהות היא הדבר החשוב ביותר בחייה.
8. הצמד "גלית ואילנית"
מאז 2018 היא מגישה לצד גלית גוטמן את תוכנית האירוח "גלית ואילנית", והפכה לאחת המנחות הבולטות והאהובות בטלוויזיה הישראלית.
9. הכוח שמצאה באמונה
בשנים האחרונות סיפרה כי בעקבות אירועי 7 באוקטובר עברה תהליך של התחזקות רוחנית. היא שיתפה כי בעלה אלירז ובתה אלין שומרי שבת, וכי האמונה מעניקה למשפחה כוח ויציבות.
10. החשיפה האישית
בשנת 2024 גילתה כי בעבר התמודדה עם גידול בצוואר הרחם, ובחרה לשתף בכך בפומבי כדי לעודד נשים להקפיד על בדיקות רפואיות מצילות חיים.