יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אילנית לוי

ממלכת היופי של ישראל ועד לאחת המנחות האהובות במדינה - אילנית לוי עשתה דרך ארוכה. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 תחנות מעניינות בחייה: התאונה הקשה בילדות, ההישג הבינלאומי, הקריירה הטלוויזיונית והאמונה שמלווה אותה בשנים האחרונות.

1. כמעט איבדה את חייה בגיל 14

כשהייתה בת 14 וחצי הייתה מעורבת בתאונת דרכים קשה. הרכב שבו נסעה עם אמה ודודתה התהפך לעבר תהום, והיא הצליחה לחלץ את עצמה ואת השתיים למרות שנפצעה בעצמה.

2. מלכת היופי שהגיעה לצמרת העולמית

בשנת 2001 הוכתרה למלכת היופי של ישראל, ולאחר מכן ייצגה את המדינה בתחרות מיס תבל, שם סיימה במקום השישי והמכובד.

3. התחילה בכלל כזמרת בלהקת נוער

עוד לפני עולם הדוגמנות הייתה חברה בלהקת הנוער הלאומי, שם שרה לצד אמנים צעירים, ביניהם שירי מימון.

4. לא הסתפקה בדוגמנות

אחרי הזכייה במלכת היופי הפכה לאחת הדוגמניות המצליחות בישראל, אך בהמשך בחרה לעבור גם להנחיה, משחק וטלוויזיה - תחומים שבהם בנתה קריירה ארוכה ומצליחה.