זה השינוי המשמעותי במפלגתו החדשה של טרופר

מפלגתו החדשה של חבר הכנסת חילי טרופר עשתה צעד נוסף לקראת ההתמודדות בבחירות הקרובות. כאמור, לאחר שבשעות הצהריים הכריזו טרופר ויו"ר מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל על הקמת כוח פוליטי משותף, המפלגה נרשמה באופן רשמי אצל רשם המפלגות.

המפלגה נרשמה תחת השם "יסודות ישראל", ובמסמכי הרישום מופיעים בין המייסדים השר לשעבר אסף זמיר ודנה סילברמן, אחותה של שירי ביבס.

מוקדם יותר היום הודיעו טרופר והנדל כי יתמודדו יחד בבחירות הקרובות, במטרה להקים, לדבריהם, כוח פוליטי ציוני חדש. עוד פורסם כי איש החינוך ולוחם המילואים אליסף פרץ יצטרף לרשימה, לצד דמויות נוספות ובהן שירה שפירא, אמו של ענר שפירא ז"ל.

רישום המפלגה ברשם המפלגות מהווה שלב פורמלי בהליך הקמתה, לקראת המשך ההיערכות להתמודדות בבחירות לכנסת.