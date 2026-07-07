הסלמה במפרץ: תקרית ירי שנייה בתוך יממה לעבר אוניות במצר הורמוז

ספינת מלחמה אמריקנית ( Vytautas Kielaitis\שאטרסטוק )

מתיחות שיא במפרץ: רק יממה לאחר התקרית הראשונה, אירע היום פיגוע ירי שני לעבר אוניות סוחר באזור מצר הורמוז. על פי הדיווחים, שתי אוניות נוספות ספגו פגיעות ישירות ונגרם להן נזק משמעותי, כאשר באחד המקרים אף פרצה שריפה על הסיפון. למרות הדרמה הגדולה והנזק הכבד לכלי השיט, החדשות הטובות הן שלא דווח על נפגעים בנפש בקרב הצוותים.