הסלמה במפרץ: תקרית ירי שנייה בתוך יממה לעבר אוניות במצר הורמוז

מתיחות שיא במפרץ: רק יממה לאחר התקרית הראשונה, אירע היום פיגוע ירי שני לעבר אוניות סוחר באזור מצר הורמוז. על פי הדיווחים, שתי אוניות נוספות ספגו פגיעות ישירות ונגרם להן נזק משמעותי, כאשר באחד המקרים אף פרצה שריפה על הסיפון. למרות הדרמה הגדולה והנזק הכבד לכלי השיט, החדשות הטובות הן שלא דווח על נפגעים בנפש בקרב הצוותים.
האירוע המדאיג של היום קורה בשיאו של משבר מדיני, זמן קצר לאחר שפגו ההבנות בין ארצות הברית לאיראן על שמירת השקט בנתיבי השיט. בוושינגטון מביטים בחשש על חידוש הירי, שמעמיד בסכנת קריסה סופית את הסכם ה-MOU שנחתם רק לפני כשלושה שבועות. גורמים אמריקניים כבר מבהירים כי לאור ההסלמה המהירה, צפויה תגובה תקיפה ומשמעותית נגד מטרות איראניות באזור.