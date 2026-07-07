ריקול דחוף למותג החלקת השיער הפופולרי: "סכנת חיים"

( אילוסטרציה / שאטרסטוק )

משרד הבריאות מפרסם הערב אזהרה דחופה וחמורה לציבור ולאנשי המקצוע, בעקבות דיווח על אישה שאושפזה ביחידה לטיפול נמרץ כשהיא סובלת מכשל כלייתי חמור, זאת לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית בעיר חדרה.

בעקבות המקרה, משרד הבריאות מזהיר מפני שימוש, שיווק או הפצה של מוצר החלקת השיער LEGEND, אשר על פי הסימון שעל גבי התמרוק שנמסר לבדיקה, מופץ על ידי חזי עדן. ההנחיה תקפה באופן מיידי ועד להודעה חדשה. במסגרת חקירת האירוע, ערך משרד הבריאות בקרה במפעל המצוין על גבי תווית המוצר ונלקחו דוגמאות למעבדה. מהממצאים הראשוניים עולה חשש כי המוצר שבו נעשה שימוש בפועל במספרה אינו תואם בנראותו למוצר המקורי המיוצר במפעל, מה שמעלה סבירות גבוהה לזיוף או לשינוי החומר. במשרד רואים את האירוע בחומרה רבה וכבר הגישו תלונה במשטרה והעבירו את המידע לגורמי האכיפה לצורך חקירת הנסיבות.

במשרד הבריאות מדגישים כי הוספת חומרים כמו חומצה גליאוקסילית או פורמלדהיד, מהילה או שינוי של הרכב המוצר לאחר ייצורו, מהווים סכנה בריאותית חמורה ועבירה פלילית לכל דבר, המבטלת את אישור הבטיחות של התמרוק ומעמידה את הציבור בסכנת חיים.

אלו התסמינים המחייבים פנייה מיידית למיון

במשרד הבריאות מדגישים כי נשים או גברים שביצעו החלקת שיער וחשים באחד או יותר מהתסמינים הבאים, נדרשים לפנות באופן מיידי לרופא או לחדר המיון, לציין כי עברו החלקה ולמסור את פרטי המוצר:

ירידה משמעותית בכמות השתן או היעדר מתן שתן. נפיחות בפנים, ברגליים או בקרסוליים. בחילות, הקאות או תשישות קיצונית. כאבי בטן או כאבי גב. קוצר נשימה, בלבול או תחושת ערפול.

לדברי המשרד, רכישת מוצרים ממקורות בלתי מורשים או שימוש בהם שלא על פי תנאי הרישיון מסכנים את הבריאות. מומלץ לבצע החלקות אך ורק במספרות בעלות רישיון עסק כדין, ולבדוק מראש במאגר התמרוקים של משרד הבריאות כי המוצר מופיע, מאושר וכי פרטי הסימון שעל גבי האריזה תואמים לחלוטין את המידע הרשום במאגר.